50 साल से अधिक उम्र के पुरुष रोजाना करें ये 5 एक्सरसाइज, लौट आएगी ताकत

जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में कई बदलाव आते हैं। खासकर 50 साल की उम्र के बाद मांसपेशियों की ताकत में कमी आ सकती है। इस उम्र में रोजाना कुछ खास एक्सरसाइज करना जरूरी है, ताकि मांसपेशियों की ताकत बनी रहे। इन व्यायामों से न केवल आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, बल्कि आपका संतुलन और लचीलापन भी बेहतर होगा। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, जिन्हें रोजाना करना जरूरी है।

#1 पुश-अप्स पुश-अप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो आपकी छाती, कंधे और बाजुओं को मजबूत बनाती है। इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर पेट के बल लेटें और अपने हाथों को कंधे की सीध में रखें। अब धीरे-धीरे अपने शरीर को नीचे की ओर ले जाएं और फिर वापस ऊपर की ओर लाएं। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन आपके हाथों पर होना चाहिए। रोजाना 10-15 पुश-अप्स करने से आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी।

#2 स्क्वाट्स स्क्वाट्स आपके पैरों और पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई जितनी दूरी पर फैलाएं, फिर घुटनों को मोड़ते हुए ऐसे बैठें, जैसे कि कुर्सी पर बैठे हों। इसके बाद धीरे-धीरे ऊपर आएं। इस व्यायाम को 10 बार दोहराएं। यह आपके पैरों की ताकत बढ़ाने के साथ-साथ संतुलन भी सुधरने लग जाएगा।

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#3 प्लैंक प्लैंक एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो आपके पूरे शरीर को मजबूती देती है। इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर पेट के बल लेटें और अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखें। अब अपने पंजों पर वजन डालते हुए शरीर को सीधा रखें और हाथों-पैरों पर संतुलन बनाएं। इस स्थिति में जितनी देर हो सके, उतनी देर टिके रहें। इसे रोजाना 1-2 मिनट करने से आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं।

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#4 लंजेस लंजेस आपके पैरों, कूल्हों और पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इसे करने के लिए एक पैर को आगे बढ़ाएं और दूसरे पैर को पीछे खींचें, फिर आगे वाले पैर को घुटने तक नीचे ले जाएं, जब तक कि वह 90 डिग्री मुड़ न जाएं। अब पीछे वाले पैर को आगे वाले पैर के पास लाएं और इसी तरह दोनों पैरों से 10-15 बार लंजेस करें।