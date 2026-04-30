गर्मियों में फैलते हैं कई संक्रमण, सुरक्षित रहने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
गर्मियों के दौरान बढ़ती गर्मी और उमस के कारण कई संक्रमण तेजी से फैल सकते हैं। इनसे बच्चों और बुजुर्गों में बीमार होने का खतरा अधिक होता है। खासकर, इस बार गर्मियों में बढ़ती गर्मी के कारण देश के कई हिस्सों में हैजा, डेंगू, चिकनगुनिया और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों के मामले भी बढ़ रहे हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप इन बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं।
#1
ताजे और पके फलों का करें सेवन
गर्मियों के दौरान तरबूज, खरबूज और अंगूर जैसे ताजे फलों का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। ये फल न केवल शरीर को तरोताजा रखते हैं, बल्कि इनमें मौजूद पोषक तत्व शरीर से बुरे तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त ये फल रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। गर्मियों में ताजगी बनाए रखने के लिए फलों का सेवन करें।
#2
ताजे और साफ पानी का करें सेवन
गर्मियों के दौरान शरीर में पानी की कमी होने से कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए शरीर में पानी की कमी होने से बचने के लिए दिनभर में 8-10 गिलास पानी पीना जरूरी है। इसके अलावा नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी और ताजे फलों का रस भी पी सकते हैं। घर से बाहर रहें तो बोतल बंद पानी का सेवन करें और बाहर से कोई भी ताजा पेय न पीएं।
#3
खान-पान में बरतें सावधानी
गर्मियों के दौरान पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, जिस वजह से तली-भुनी चीजें, जंक फूड और अधिक मसालेदार भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त बाहर से खान-पान लाने से भी बचें, क्योंकि वहां साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। घर का बना खाना ही खाएं और घर में पके फल और सब्जियों को भी बाहर न रखें। साथ ही पानी में बर्फ मिलाकर न पीएं।
#4
साफ-सफाई का रखें खास ध्यान
साफ-सफाई का ध्यान न रखने पर संक्रमण और बीमारियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए रोजाना अपने हाथों को बैक्टीरिया हटाने वाले साबुन से धोएं, खासकर खाना खाने से पहले और बाहर से घर लौटने के बाद। इसके अलावा अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड के लिए धोना भी जरूरी है। इसके साथ ही अपने हाथों को साफ पानी से धोने के बाद तौलिए से सुखाएं। यह आपकी सुरक्षा के लिए अहम है।
#5
धूप में निकलते समय इन बातों का रखें ध्यान
गर्मियों में धूप में निकलते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। बाहर निकलने से पहले खुद को पूरी तरह से ढक लें और सूती कपड़े पहनें। इसके अतिरिक्त सिर को टोपी या स्कार्फ से ढकें और आंखों को धूप का चश्मा पहनकर सुरक्षित रखें। साथ ही गर्मियों में खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें। इससे आप गर्मियों में सुरक्षित रह सकते हैं।