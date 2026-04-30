गर्मियों के दौरान घूमने के लिए मनाली है एकदम सही जगह, जानिए कारण

हिमाचल प्रदेश में स्थित मनाली एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहां की बर्फ से ढकी पहाड़ियां, हरे-भरे जंगल और साफ नदियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। गर्मियों के दौरान मनाली का मौसम बहुत ही सुहावना रहता है, जिससे यह छुट्टियों बिताने के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है। यहां आप रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं और प्रकृति के करीब आ सकते हैं।

#1 सोलंग घाटी में भरें हवा में उड़ान सोलंग घाटी मनाली से कुछ दूरी पर स्थित एक सुंदर घाटी है, जहां आप हवा में उड़ने का अनुभव ले सकते हैं। यहां आप प्रशिक्षित गाइड की मदद से आसमान में उड़ सकते हैं और चारों ओर फैले हरे-भरे जंगलों, नदियों और पहाड़ियों का खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। यह अनुभव आपके जीवन का सबसे यादगार पल हो सकता है। सोलंग घाटी में यह गतिविधि न केवल रोमांचक है, बल्कि आपको प्रकृति के करीब भी ले जाती है।

#2 रोहतांग दर्रा देखें रोहतांग दर्रा मनाली से कुछ दूरी पर स्थित एक प्रसिद्ध स्थान है, जो समुद्र तल से ऊंचाई पर है। इस दर्रे तक पहुंचने के लिए आपको पहाड़ों पर चढ़ाई करनी पड़ती है, जो अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। यहां से आपको हिमालय पर्वत का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। यहां बर्फ से ढके पहाड़, हरे-भरे मैदान और झरने मिलकर एक खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

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#3 हिडिम्बा देवी मंदिर जाएं हिडिम्बा देवी मंदिर मनाली शहर से कुछ दूरी पर स्थित एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को बहुत पहले बनाया गया था और यह अपनी अनोखी बनावट के लिए मशहूर है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको घने जंगलों से गुजरना पड़ता है, जो अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। यहां आकर आपको शांति और सुकून का एहसास होता है।

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