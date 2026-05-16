घर पर बनाकर रख लें ये 5 ग्रेवी बेस, हर सब्जी के साथ लगेंगे बेहतरीन

भारतीय खान-पान में ग्रेवी बेस का एक खास स्थान है। यह किसी भी सब्जी की ग्रेवी होती है, जो उसे उसका स्वाद और बनावट देती है। ग्रेवी बेस को घर पर बनाना आसान है और इन्हें पहले से बनाकर रखने से खाना जल्दी पक जाता है। इस लेख में हम आपको 5 ऐसे ग्रेवी बेस के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और किसी भी प्रोटीन या सब्जी के साथ पका सकते हैं।

#1 टमाटर की ग्रेवी टमाटर की ग्रेवी सबसे आम और लोकप्रिय ग्रेवी बेस में से एक है। इसे बनाने के लिए आपको ताजे टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक की जरूरत होगी। सबसे पहले प्याज, लहसुन और अदरक को बारीक काट लें, फिर तेल गर्म करके उसमें इन सब्जियों को भूनें। अब इसमें बारीक कटे टमाटर डालें और उन्हें नरम होने तक पकाएं। अंत में नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर इसे पकाएं। आप इसे पीसकर भी बना सकते हैं।

#2 प्याज की ग्रेवी प्याज की ग्रेवी भी बहुत स्वादिष्ट होती है और इसे बनाने के लिए आपको प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और मसालों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले प्याज, लहसुन और अदरक को बारीक काट लें, फिर तेल गर्म करके इनमें इन सब्जियों को भूनें। अंत में नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर इसे पकाएं। इस मिश्रण को ठंडा करने के बाद मिक्सी में पीस लें।

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#3 नारियल की ग्रेवी नारियल की ग्रेवी दक्षिण भारतीय खाने में अधिक पसंद की जाती है। इसे बनाने के लिए आपको ताजा नारियल का दूध, करी पत्ता, सरसों के बीज और अन्य मसालों की जरूरत होती है। सबसे पहले तेल गर्म करके उसमें सरसों के बीज और करी पत्ता डालें। अब इसमें प्याज, लहसुन और अदरक डालकर भूनें। फिर इसमें नारियल का दूध मिलाकर इसे पकाएं। अंत में नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर इसे पकाएं।

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#4 दही की ग्रेवी दही की ग्रेवी पंजाबी खाने का हिस्सा होती है। इसे बनाने के लिए आपको दही, प्याज, लहसुन, अदरक और मसालों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तेल गर्म करके उसमें प्याज, लहसुन और अदरक डालकर भूनें। अब इसमें दही मिलाकर इसे पकाएं। अंत में नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर इसे पकाएं। इस ग्रेवी को आप पनीर से लेकर कोफ्ते आदि जैसी किसी भी सब्जी में शामिल कर सकते हैं।