व्यस्त दिनों में केवल एक पैन का इस्तेमाल करके बनाएं ये भारतीय व्यंजन

आजकल हर कोई व्यस्त है और ऐसे में रोजाना स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना बनाना मुश्किल हो गया है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे भारतीय व्यंजनों की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप केवल एक पैन का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि पौष्टिक भी होते हैं और इन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता।

#1 खिचड़ी खिचड़ी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको चावल, मूंग दाल, सब्जियां और मसालों की जरूरत होगी। सबसे पहले चावल और दाल को धोकर भिगो लें, फिर एक पैन में घी गर्म करके उसमें जीरा, हींग और हल्दी डालें। अब इसमें कटी हुई सब्जियां डालें और थोड़ी देर पकने दें। इसके बाद इसमें भिगोए हुए चावल और दाल डालकर पानी मिलाएं और इसे नरम होने तक पकाएं।

#2 पुलाव पुलाव एक ऐसा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए आपको बासमती चावल, सब्जियां और मसालों की जरूरत होगी। सबसे पहले चावल को धोकर भिगो लें, फिर एक पैन में घी गर्म करके उसमें जीरा, तेजपत्ता, लौंग आदि डालें। अब इसमें कटी हुई सब्जियां डालकर थोड़ी देर पकाएं। इसके बाद इसमें भिगोए हुए चावल डालकर पानी मिलाएं और इसे नरम होने तक पकाएं। पुलाव को रायते या अचार के साथ परोसें।

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#3 दाल बाटी चूरमा राजस्थान का यह पारंपरिक व्यंजन तीन भागों में बनता है- दाल, बाटी और चूरमा। सबसे पहले दाल के लिए अरहर दाल को उबालकर उसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन आदि मिलाकर पकाएं। बाटी के लिए गेहूं के आटे में घी, नमक मिलाकर गोल लोइयां बनाएं और इन्हें तवे पर सेंक लें। चूरमा के लिए सूजी, घी, चीनी मिलाकर पकाएं। अंत में इन तीनों को मिलाकर परोसें।

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