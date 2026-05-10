माइक्रोवेव में कम तेल का इस्तेमाल करके बनाएं ये स्वादिष्ट व्यंजन, आसान है रेसिपी

माइक्रोवेव एक ऐसा उपकरण है, जो खाना बनाने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना देता है। खासकर जब बात कम तेल में खाना बनाने की आती है, तो माइक्रोवेव का उपयोग बहुत फायदेमंद हो सकता है। इससे न केवल खाना जल्दी बनता है, बल्कि उसमें कम तेल का उपयोग होता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप माइक्रोवेव में कम तेल में बना सकते हैं।

#1 सब्जियों का पुलाव सब्जियों का पुलाव एक पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना है, जिसे आप माइक्रोवेव में आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें, फिर माइक्रोवेव के बर्तन में थोड़ी सी सब्जियां डालें और उन्हें कुछ मिनट तक पकाएं। अब इसमें भिगोए हुए चावल, नमक और मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद पानी डालकर माइक्रोवेव को तेज पर सेट करें और कुछ मिनट तक पकने दें। जब चावल पूरी तरह से पक जाएं, तब इसे परोसें।

#2 भिंडी मसाला भिंडी मसाला एक लोकप्रिय भारतीय खाना है, जिसे आप कम तेल में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले भिंडी को धोकर काट लें और माइक्रोवेव के बर्तन में डालें। अब इसमें थोड़ी सी कटी हुई प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक और मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब माइक्रोवेव को तेज पर सेट करें और कुछ मिनट तक पकाएं। बीच-बीच में इसे हिलाते रहें ताकि यह जल न जाए। जब भिंडी पूरी तरह से पक जाए तो इसे परोसें।

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#3 दाल तड़का दाल तड़का एक पौष्टिक खाना है, जिसे आप भी माइक्रोवेव में कम तेल में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अरहर दाल को धोकर पानी में भिगो दें, फिर माइक्रोवेव के बर्तन में दाल, नमक और हल्दी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब माइक्रवेव को तेज पर सेट करें और कुछ मिनट तक पकाएं। फिर से एक छोटे बर्तन में कम तेल, जीरा, हींग, अदरक, हरी मिर्च आदि डालकर तड़का लगाएं। तैयार दाल में तड़का लगाकर इसे परोसें।

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#4 आलू की सब्जी आलू की सब्जी एक सरल और स्वादिष्ट खाना है, जिसे आप भी माइक्रवेव में कम तेल में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आलू को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और माइक्रवेव के बर्तन में डालें। अब इसमें कम तेल में कटे हुए प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक और मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं। फिर माइक्रवेव को तेज पर सेट करें और कुछ मिनट तक पकाएं। बीच-बीच में इसे हिलाते रहें ताकि यह जल न जाए।