माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके चावल से बनाएं ये स्वादिष्ट व्यंजन, आसान है रेसिपी

माइक्रोवेव एक ऐसा उपकरण है, जो खाना पकाने में हमारी मदद करता है। क्या आप जानते हैं कि माइक्रोवेव में चावल से कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं? हां, यह सच है! आइए आज हम आपको माइक्रोवेव में चावल से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि बनाने में भी कम समय लेते हैं और आसान हैं।

#1 मसाला भात मसाला भात एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे आप माइक्रोवेव में आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें, फिर उन्हें माइक्रोवेव में पकाएं। फिर एक माइक्रोवेव वाले बर्तन में तेल गर्म करें, उसमें सरसों, उड़द दाल, चना दाल डालें और उन्हें भूनें, फिर बारीक कटा प्याज, टमाटर और मसाले (हल्दी, मिर्च, धनिया) मिलाएं। इसके बाद पके हुए चावल मिलाकर सब कुछ अच्छी तरह मिलाएं। अब आपका मसाला भात तैयार हो जाएगा।

#2 सब्जी पुलाव सब्ज़ी पुलाव एक हल्का-फुल्का और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप जल्दी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें, फिर उन्हें माइक्रोवेव में पकाएं। फिर एक माइक्रोवेव वाले बर्तन में तेल गर्म करें, उसमें बारीक कटा प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, मटर आदि सब्जियां डालकर भूनें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला मिलाएं। अब इसमें पके हुए चावल मिलाकर अच्छे से मिलाएं। अंत में धनिया पत्ती से सजाकर परोसें।

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#3 खिचड़ी खिचड़ी एक पौष्टिक और सरल व्यंजन है, जिसे आप माइक्रोवेव में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल और चावल को धोकर भिगो दें, फिर इन्हें माइक्रोवेव में पकाएं। फिर एक माइक्रोवेव वाले बर्तन में घी गर्म करें, उसमें जीरा, हींग और हरी मिर्च डालें। इसके बाद बारीक कटा प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाएं। अब इसमें पके हुए दाल-चावल मिलाकर अच्छे से मिलाएं। अंत में नमक और हल्दी मिलाकर परोसें।

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