गर्मियों के दौरान लस्सी की इन 5 रेसिपी को बनाएं अपने खाने का हिस्सा

गर्मियों के दौरान लस्सी पीना एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि यह न केवल ताजगी देती है, बल्कि शरीर को ठंडक भी पहुंचाती है। लस्सी में दही की ठंडक और पोषक तत्व होते हैं, जो इसे एक आदर्श पेय बनाते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे लस्सी के वेरिएंट्स की रेसिपी बताते हैं, जिनका स्वाद आप शायद ही कभी रेस्टोरेंट में पाएंगे। इनका सेवन गर्मियों के दौरान आपको तरोताजा और स्वस्थ रख सकता है।

#1 आम की लस्सी आम की लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले पके आम का गूदा निकाल लें, फिर इसे दही, चीनी और थोड़ा सा पानी मिलाकर मिक्स करें। आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल या केसर भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद गिलास में डालें और ऊपर से बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। यह लस्सी गर्मियों के दौरान एक बढ़िया विकल्प है।

#2 पुदीने की लस्सी पुदीने की लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले ताजे पुदीने की पत्तियों को धोकर पीस लें, फिर इसमें दही, चीनी और थोड़ा सा पानी मिलाकर मिक्स करें। आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद गिलास में डालें और ऊपर से बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। यह लस्सी न केवल ताजगी देगी, बल्कि पेट को ठंडक भी पहुंचाएगी।

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#3 केसर-पिस्ता की लस्सी केसर-पिस्ता की लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले थोड़े से केसर को गर्म दूध में भिगो दें, ताकि उसका रंग निकल आए, फिर इसमें पिसे हुए पिस्ते मिलाएं। अब इस मिश्रण को दही, चीनी और बर्फ के टुकड़ों के साथ मिक्स करें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद गिलास में डालें और ऊपर से बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। यह लस्सी न केवल स्वादिष्ट होगी, बल्कि इसमें मौजूद केसर और पिस्ता सेहत के लिए फायदेमंद होंगे।

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#4 गुलाब की लस्सी गुलाब की लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले ताजे गुलाब की पंखुड़ियों को धोकर पीस लें, फिर इस पेस्ट को दही, चीनी और थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर मिक्स करें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद गिलास में डालें और ऊपर से बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। यह लस्सी न केवल खुशबूदार होगी, बल्कि इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। इसे पीने से मन तरोताजा हो जाता है और शरीर को ठंडक भी मिलती है।