बिना ओवन के घर पर बनाएं ये 5 तरह के पिज्जा, आसान हैं रेसिपी

पिज्जा एक ऐसा खाना है, जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी पसंद करते हैं। आमतौर पर इसे बनाने के लिए ओवन का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना ओवन के भी कई तरह के पिज्जा बनाए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे पिज्जा की विधियां बताएंगे, जिन्हें आप बिना ओवन के भी आसानी से बना सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं।

#1 तवा पिज्जा तवा पिज्जा एक बढ़िया विकल्प है, जिसे आप बिना ओवन के बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैदा या आटे का बेस तैयार करें, फिर उसे घी या तेल में हल्का सा सेंक लें। अब इस पर अपनी पसंदीदा सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर आदि डालें और ऊपर से पिज्जा सॉस, चिली फ्लेक्स और चीज़ छिड़कें। इसके बाद इसे ढककर कुछ मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं ताकि चीज अच्छे से पिघल जाए।

#2 कढ़ाई वाला पिज्जा कढ़ाई वाला पिज्जा भी बिना ओवन के बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म करें, फिर उसमें पिज्जा का बेस डालें। अब इसके ऊपर टमाटर सॉस, अपनी पसंदीदा सब्जियां और चीज़ डालें। इसे ढककर धीमी आंच पर कुछ मिनट पकाएं जब तक कि बेस सुनहरा न हो जाए और चीज़ पिघल न जाए। इसके बाद इसे गर्मागर्म परोसें।

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#3 रोटी पिज्जा रोटी पिज्जा एक बहुत ही सरल और स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है, जिसे आप जल्दी बना सकते हैं। इसके लिए कोई भी रोटी लें और उसे तवे पर थोड़ा सा तेल लगाकर सेंक लें। अब इस पर पिज्जा सॉस, अपनी पसंदीदा सब्जियां और चीज़ डालें। इसे फिर से तवे पर कुछ मिनट तक पकाएं ताकि चीज़ पिघल जाए। यह पिज्जा बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा।

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#4 ढोकला पिज्जा ढोकला पिज्जा एक अनोखा और सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ढोकला का घोल तैयार करें और उसे भाप में पकाएं। अब इस पर पिज्जा सॉस, अपनी पसंदीदा सब्जियां और चीज़ डालें। इसे फिर से कुछ मिनट तक भाप में पकाएं जब तक कि चीज़ पिघल न जाए। यह पिज्जा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहतमंद भी है, जिसे आप बिना किसी झंझट के बना सकते हैं।