मिक्सी के जरिए बनाएं ये 5 तरह के लड्डू, आसान है रेसिपी

लड्डू भारतीय मिठाइयों में बहुत ही खास होते हैं। इन्हें खास मौकों पर बनाया जाता है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं। आज हम आपको मिक्सी में लड्डू बनाने की कुछ आसान तरीके बताने जा रहे हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं। इन लड्डुओं को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और ये सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त हैं। आइए जानते हैं इनकी रेसिपी।

#1 बेसन के लड्डू बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को घी में भूनें जब तक कि उसका रंग सुनहरा न हो जाए। इसके बाद इसमें पिसी हुई चीनी मिलाएं और फिर मिक्सी में पीसकर उसमें इलायची का पाउडर डालें। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर ठंडा होने दें। बेसन के लड्डू स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी होते हैं। इन्हें आप त्योहारों या किसी खास मौके पर बना सकते हैं।

#2 सूजी के लड्डू सूजी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को घी में भून लें जब तक कि उसका रंग बदल न जाए। इसके बाद इसमें पिसी हुई चीनी मिलाएं और फिर मिक्सी में पीसकर उसमें इलायची का पाउडर डालें। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर ठंडा होने दें। सूजी के लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और इन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता।

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#3 नारियल के लड्डू नारियल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले कदूकस किए हुए नारियल को चीनी के साथ मिलाएं और उसे धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल न जाएं। इसके बाद इस मिश्रण को मिक्सी में पीसकर उसमें इलायची का पाउडर डालें। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर ठंडा होने दें। नारियल के लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और इन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता।

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#4 बादाम के लड्डू बादाम के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले बादाम को मिक्सी में पीस लें। इसके बाद इसमें दूध पाउडर, पिसी हुई चीनी और घी मिलाकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाएं। अंत में इस मिश्रण को ठंडा करके छोटे-छोटे गोले बनाकर ठंडा होने दें। बादाम के लड्डू सेहतमंद होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी होते हैं, जिन्हें आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं।