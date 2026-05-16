गर्मियों के दौरान बनाएं ये 5 पारंपरिक असमिया शाकाहारी व्यंजन, आसान है रेसिपी

असम भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित एक राज्य है, जो अपने स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजनों के लिए जाना जाता है। यहां के व्यंजन न केवल स्वाद में बेहतरीन हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। असमिया व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले मसाले और सामग्री ताजा और स्थानीय होते हैं, जिससे इनका स्वाद अनोखा होता है। आइए आज हम आपको असम के कुछ पारंपरिक शाकाहारी व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो गर्मियों के लिए बेहतरीन हैं।

#1 आलू और कद्दू की सब्जी आलू और कद्दू की सब्जी असम में एक पसंदीदा व्यंजन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आलू और कद्दू को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। कड़ाही में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, सरसों और सूखी लाल मिर्च डालें। इसके बाद इसमें कटे हुए आलू और कद्दू डालकर अच्छी तरह मिलाएं और नमक, हल्दी और धनिया पाउडर डालें। इसे धीमी आंच पर पकने दें, जब तक कि सब्जी मुलायम न हो जाए। इसका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।

#2 मसालेदार हरी मिर्च का अचार मसालेदार हरी मिर्च का अचार असम में बहुत पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए ताजा हरी मिर्च लें और उन्हें धोकर सुखा लें, फिर उन्हें बीच से काटकर बीज निकाल दें। अब एक बर्तन में सरसों का तेल गर्म करें और उसमें मेथी दाना, सौंफ, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं। इसके बाद इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इसे धूप में सुखाने के बाद सेवन करें।

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#3 काजू और नारियल की खीर काजू और नारियल की खीर असम में एक लोकप्रिय मीठा व्यंजन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें काजू पाउडर डालें। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डालें और अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसमें चीनी डालकर पकाएं, जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल न जाए। अंत में इसमें इलायची पाउडर डालें और गर्मा-गर्म परोसें। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

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#4 पापड़ की सब्जी पापड़ की सब्जी असम का एक अनोखा व्यंजन है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले पापड़ को तल लें। फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें कटे हुए प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें और टमाटर की प्यूरी मिलाएं। मसाले जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। आखिर में तले हुए पापड़ डालकर मिलाएं और कुछ मिनट पकने दें।