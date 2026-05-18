नाश्ते के लिए बनाएं ये 5 चटपटी चटनियां, आसान है रेसिपी

खाने के साथ चटनी का सेवन करना बहुत लोगों को पसंद है। कई लोग तो नाश्ते में भी चटनी खाते हैं, लेकिन रोजाना इसकी तैयारी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में अगर चटनी को एक बार में ज्यादा मात्रा में बना लिया जाए तो ये रोजाना खाने के समय पर मिल सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी चटपटी चटनियों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप मिक्सी में बनाकर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।

#1 हरी मिर्च और पुदीने की चटनी सबसे पहले मिक्सी के जार में थोड़ी हरी मिर्च, पुदीने की पत्तियां, हरा धनिया, लहसुन की कली, नींबू का रस और नमक डालकर अच्छे से पीस लें। अगर आपको यह ज्यादा तीखी लगती है, तो हरी मिर्च की मात्रा को कम कर सकते हैं। यह चटनी सैंडविच, इडली, वड़ा पाव और पकोड़े के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसे कुछ दिनों तक फ्रिज में रखकर खाया जा सकता है।

#2 इमली और टमाटर की चटनी इमली और टमाटर की चटनी बनाने के लिए पहले मिक्सी के जार में इमली का गूदा, टमाटर, लहसुन, अदरक, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा-सा पानी डालकर अच्छे से पीसें। अब इस मिश्रण को एक पैन में तेल के साथ डालकर पकाएं। जब चटनी गाढ़ी हो जाए तो इसे आंच से उतारकर ठंडा होने के लिए रख दें। यह चटनी समोसे, टिक्की, दही वड़ा के साथ बहुत अच्छी लगती है।

Advertisement

#3 हरी धनिये और पुदीने की चटनी हरी धनिये और पुदीने की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सी के जार में थोड़ी-सी हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीने की पत्तियां, अदरक का टुकड़ा, लहसुन की कली और नमक डालकर अच्छे से पीस लें। अगर यह चटनी ज्यादा तीखी लगती है, तो हरी मिर्च की मात्रा कम कर दें। यह चटनी पकोड़े, समोसे और वड़ा पाव जैसे नाश्ते के साथ बहुत अच्छी लगती है।

Advertisement

#4 नारियल की चटनी नारियल की चटनी बनाने के लिए पहले मिक्सी के जार में थोड़ा-सा नारियल, हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा, लहसुन की कली, नमक और नींबू का रस डालकर अच्छे से पीसें। अब इस मिश्रण को एक पैन में तेल के साथ डालकर पकाएं। जब चटनी गाढ़ी हो जाए तो इसे आंच से उतारकर ठंडा होने के लिए रख दें। यह चटनी डोसा, अप्पे और इडली के साथ बहुत अच्छी लगती है।