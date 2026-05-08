एयर फ्रायर में बुजुर्गों के लिए बनाएं ये 5 पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन

एयर फ्रायर एक ऐसा उपकरण है, जिसका उपयोग करके हम कम तेल में तले हुए व्यंजन बना सकते हैं। यह उपकरण विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है, जो सेहत का ध्यान रखते हैं। एयर फ्रायर में कम तेल का उपयोग करके आप स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। आइए आज हम आपको एयर फ्रायर में बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की जानकारी देते हैं, जो बुजुर्गों के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट हैं।

#1 एयर फ्रायर पनीर टिक्का एयर फ्रायर पनीर टिक्का एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पनीर को बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लें, फिर दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों का मिश्रण बनाकर उसमें पनीर के टुकड़ों को लपेटें। इसके बाद इन्हें शिमला मिर्च और प्याज के टुकड़ों के साथ सींख में लगाकर एयर फ्रायर में पकाएं। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है।

#2 एयर फ्रायर सब्जियों का टिक्का सब्जियों का टिक्का एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जिसे आप एयर फ्रायर में बना सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग रंग की सब्जियों जैसे गाजर, शिमला मिर्च, पत्तागोभी आदि को बारीक काट लें और इन्हें बेसन, दही और मसालों के साथ मिलाकर टिक्का तैयार करें। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर एयर फ्रायर में पकाएं। यह टिक्का न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर भी है।

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#3 एयर फ्रायर आलू के चिप्स अगर आपके बुजुर्ग आलू के चिप्स पसंद करते हैं, तो उन्हें एयर फ्रायर में बनाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए आलू को पतले-पतले काट लें और उन पर थोड़ा-सा तेल छिड़कें, फिर नमक और अन्य मसाले मिलाएं। अब इन्हें एयर फ्रायर में सुनहरा होने तक पकाएं। यह चिप्स कम तेल में बनने के कारण सेहत के लिए अच्छे हैं और इन्हें बनाना भी आसान है।

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#4 एयर फ्रायर ब्रोकली और फूलगोभी का कबाब ब्रोकली और फूलगोभी का कबाब एक सेहतमंद नाश्ता हो सकता है, जिसे आप एयर फ्रायर में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ब्रोकली और फूलगोभी को बारीक काट लें, फिर इनको आलू, बेसन, अदरक-लहसुन पेस्ट और मसालों के साथ मिलाकर कबाब तैयार करें। अब इन कबाब को एयर फ्रायर में सुनहरा होने तक पकाएं। यह कबाब न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि इनमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स बुजुर्गों के लिए फायदेमंद भी हैं।