बिना बेकिंग के तैयार होंगे आम के ये स्वादिष्ट डेसर्ट, आसान हैं रेसिपी

गर्मी के मौसम में आम का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। स्वाद और मिठास से भरपूर आम से कई तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां भी बनाई जा सकती हैं। खास बात यह है कि इनमें से कई मिठाइयां बिना ओवन के आसानी से घर पर तैयार की जा सकती हैं। इस लेख में हम आपको आम से बनने वाली आसान मिठाइयों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप घर पर बनाकर परिवार और दोस्तों के साथ आनंद ले सकते हैं।

#1 आम की बर्फी आम की बर्फी एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे आप बिना ओवन के बना सकते हैं। इसके लिए आपको आम का गूदा, मावा, चीनी और इलायची पाउडर चाहिए। सबसे पहले मावा को धीमी आंच पर भूनें, फिर इसमें आम का गूदा मिलाएं और अच्छी तरह पकाएं। अब इसमें चीनी डालकर मिश्रण को गाढ़ा होने तक पकाएं। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे थाली में फैलाकर काट लें और ऊपर से इलायची पाउडर छिड़ककर परोसें।

#2 आम की कुल्फी गर्मी से राहत पाने के लिए आम की कुल्फी एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए आपको आम का गूदा, दूध, चीनी और थोड़ी-सी मलाई चाहिए। सबसे पहले दूध को गाढ़ा होने तक पकाएं, फिर उसमें आम का गूदा मिलाएं और अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को कुल्फी के सांचे में भरकर जमने के लिए रखें। कुछ घंटों बाद आपकी ठंडी-ठंडी आम की कुल्फी तैयार हो जाएगी, जिसे आप गर्मियों में आनंद ले सकते हैं।

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#3 आम की रबड़ी आम की रबड़ी एक खास मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको दूध, चीनी, केसर, इलायची पाउडर और आम का गूदा चाहिए। सबसे पहले दूध को गाढ़ा होने तक पकाएं, फिर उसमें चीनी और केसर मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा करके उसमें आम का गूदा और इलायची पाउडर मिलाएं। इसे ठंडा-ठंडा परोसें ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।

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#4 आम की खीर आम की खीर एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे चावल और दूध से बनाया जाता है। इसके लिए आपको चावल, दूध, चीनी, सूखे मेवे और आम का गूदा चाहिए। सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें, फिर दूध को गाढ़ा होने तक पकाएं और उसमें चीनी मिलाएं। अब भीगे हुए चावल डालकर पकने दें जब तक कि चावल पूरी तरह से पक न जाएं। अंत में आम का गूदा मिलाकर ठंडा-ठंडा परोसें।