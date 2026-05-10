वजन घटाने के लिए माइक्रोवेव में बनाएं ये 5 व्यंजन, आसान है रेसिपी

माइक्रोवेव एक ऐसा उपकरण है, जो खाना बनाने से लेकर गर्म करने तक के कई काम कर सकता है। अगर आप वजन घटाने की कोशिश में लगे हैं, तो ऐसे में माइक्रोवेव का इस्तेमाल आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे माइक्रोवेव व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो वजन घटाने वाले लोगों के लिए उपयुक्त हैं और इन्हें बनाना भी काफी ज्यादा आसान है।

#1 माइक्रोवेव ओट्स उपमा माइक्रोवेव ओट्स उपमा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में ओट्स को हल्का भून लें, फिर इसमें बारीक कटी सब्जियां जैसे गाजर, शिमला मिर्च और मटर डालें। अब इसमें नमक, हल्दी, और राई डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को माइक्रोवेव में 5-7 मिनट तक पकाएं। यह नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है और इसे आप आसानी से बना सकते हैं।

#2 माइक्रोवेव चावल पुलाव चावल पुलाव एक ऐसा व्यंजन है, जिसे आप माइक्रोवेव में आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो लें, फिर प्याज, टमाटर और अपनी पसंदीदा सब्जियां काटकर माइक्रोवेव के बर्तन में डालें। अब इसमें नमक, हल्दी, जीरा, और अन्य मसाले डालें और अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसमें भिगोए हुए चावल डालकर माइक्रोवेव पर 10-15 मिनट तक पकाएं। यह दोपहर या रात के खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

Advertisement

#3 माइक्रोवेव सब्जियों का सूप सब्जियों का सूप सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है और इसे माइक्रोवेव में बनाना आसान है। इसके लिए सबसे पहले गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च, और प्याज जैसी सब्जियों को काटकर माइक्रोवेव के बर्तन में डालें। अब इसमें पानी, नमक, और काली मिर्च डालें। इसे माइक्रोवेव पर 10 मिनट तक पकाएं, फिर इसे मिक्सर से पीसकर गाढ़ा कर लें। यह सूप न केवल स्वादिष्ट होता, बल्कि आपके वजन घटाने में भी मददगार हो सकता है।

Advertisement

#4 माइक्रोवेव मूंग दाल खिचड़ी मूंग दाल खिचड़ी एक पौष्टिक और हल्का व्यंजन है, जिसे आप आसानी से माइक्रोवेव में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल और चावल को धोकर भिगो दें, फिर प्याज, टमाटर, और अपनी पसंदीदा सब्जियां काटकर माइक्रोवेव के बर्तन में डालें। अब इसमें नमक, हल्दी, जीरा, और अन्य मसाले डालें और अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसमें भिगोए हुए दाल-चावल डालकर माइक्रोवेव पर 10-15 मिनट तक पकाएं।