माइक्रोवेव में बनाएं ये 5 स्वादिष्ट पास्ता, बेहद आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
पास्ता एक ऐसा व्यंजन है, जो हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। अगर आप भी पास्ता के दीवाने हैं और इसे घर पर बनाना चाहते हैं, तो माइक्रोवेव आपके लिए एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। माइक्रोवेव में पास्ता बनाना न केवल सरल है, बल्कि यह जल्दी भी तैयार हो जाता है। आइए जानते हैं कुछ आसान माइक्रोवेव पास्ता रेसिपी, जिन्हें आप कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।
#1
चीज़ वाला पास्ता
चीज़ पास्ता एक ऐसा विकल्प है, जिसे बच्चे और बड़े सभी पसंद करते हैं। इसे बनाने के लिए पहले पास्ता को पानी में उबाल लें और फिर उसे माइक्रोवेव-सुरक्षित बर्तन में डालें। इसके बाद दूध, घिसा हुआ चीज़ और थोड़ा-सा नमक मिलाकर माइक्रोवेव में रखें। 5-7 मिनट तक पकाएं जब तक कि चीज़ पूरी तरह से पिघल न जाए और मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। आपका स्वादिष्ट चीज़ पास्ता तैयार है।
#2
सब्जियों वाला पास्ता
सब्जियों वाला पास्ता उन लोगों के लिए बढ़िया है, जो सब्जियों का सेवन पसंद करते हैं। इसे बनाने के लिए पास्ता को पानी में उबाल लें और फिर उसे माइक्रोवेव-सुरक्षित बर्तन में डालें। इसके बाद कटे हुए टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और मटर मिलाकर थोड़ा-सा नमक, मिर्च पाउडर और ओरेगानो डालें। अब इस मिश्रण को माइक्रोवेव में 7-10 मिनट तक पकाएं जब तक सब्जियां नरम न हो जाएं।
#3
मक्खन वाला पास्ता
अगर आपको मक्खन वाला पास्ता पसंद है, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले पास्ता को पानी में उबाल लें और फिर उसे माइक्रवेव-सुरक्षित बर्तन में डालें। इसके बाद मक्खन, दूध और थोड़ा-सा नमक मिलाकर माइक्रोवेव में रखें। 5-7 मिनट तक पकाएं जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। इस तरह आपका मक्खन वाला पास्ता तैयार हो जाएगा, जो स्वादिष्ट और सेहतमंद होगा।
#4
पनीर वाला पास्ता
पनीर पास्ता उन लोगों के लिए अच्छा है, जो प्रोटीन युक्त खाना पसंद करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पास्ता को पानी में उबाल लें और फिर उसे माइक्रवेव-सुरक्षित बर्तन में डालें। इसके बाद कदूकस किया हुआ पनीर, दूध और थोड़ा-सा नमक मिलाकर माइक्रोवेव में रखें। 5-7 मिनट तक पकाएं जब तक कि पनीर पूरी तरह से पिघल जाए। इस तरह आपका पनीर पास्ता तैयार हो जाएगा।
#5
मसालेदार पास्ता
अगर आप मसालेदार खाना पसंद करते हैं, तो मसालेदार पास्ता आपके लिए बढ़िया है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पास्ता को पानी में उबाल लें और फिर उसे माइक्रवेव-सुरक्षित बर्तन में डालें। इसके बाद कटे हुए टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और मसाले जैसे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मिलाकर थोड़ा-सा नमक डालें। अब इस मिश्रण को माइक्रवेव में 7-10 मिनट तक पकाएं जब तक सब्जियां नरम न हो जाएं।