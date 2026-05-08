गर्मियों में पार्टी के लिए बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

गर्मियों में दोस्तों या फिर परिवार के साथ पार्टी करना एक बेहतरीन तरीका है, जिससे आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और साथ ही मजेदार समय बिता सकते हैं। इस दौरान खाने का खास ध्यान रखना जरूरी होता है क्योंकि गर्मियों में हल्का और ताजगी भरा खाना सबसे अच्छा माना जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो गर्मियों में पार्टी का मजा बढ़ा सकते हैं।

#1 पुदीने की चटनी पुदीने की चटनी एक ताजगी भरा विकल्प है, जिसे आप अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए ताजे पुदीने के पत्ते, हरी मिर्च, अदरक, नमक और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर पीस लें। यह चटनी न केवल आपके स्नैक्स का स्वाद बढ़ाएगी, बल्कि इसे खाने से आपका पेट भी हल्का महसूस होगा। इसके अलावा यह आपके खाने को एक नया रंग और स्वाद भी देगी।

#2 आम पना आम पना एक पारंपरिक पेय है, जो गर्मियों में बहुत पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए कच्चे आमों को उबालकर उनका गूदा निकाल लें, फिर उसमें पुदीने का रस, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और चीनी मिलाएं। इसे ठंडा करके परोसें और अपने मेहमानों को खुश करें। यह पेय न केवल ताजगी भरा है बल्कि पेट को ठंडक भी पहुंचाता है और गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखता है।

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#3 दही वाला फल चाट दही वाला फल चाट एक पौष्टिक और स्वादिष्ट स्नैक है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए विभिन्न मौसमी फलों जैसे तरबूज, खरबूज, आम आदि को छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इनमें ताजा दही, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और थोड़ी सी चीनी मिलाएं। इसे अच्छे से मिला लें और ठंडा करके परोसें। यह चाट न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है और आपके मेहमानों को खुश कर देगी।

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#4 हरे चने की टिक्की हरे चने की टिक्की एक बेहतरीन स्टार्टर है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हरे चने को उबालकर उसका पेस्ट बना लें, फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, नमक और मसाले मिलाकर टिक्कियां बना लें। इन्हें तवे पर हल्का सा तेल लगाकर सेंक लें। यह टिक्कियां न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहतमंद भी हैं और आपके मेहमानों को खुश कर देगीं।