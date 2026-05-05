गर्मियों के दौरान पिकनिक के लिए बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान है रेसिपी

गर्मियों के दौरान पिकनिक का मजा ही कुछ अलग है। इस समय लंबे दिन और ठंडी हवा का आनंद लेना बहुत सुखदायक है। पिकनिक पर जाने से पहले एक टोकरी तैयार करना जरूरी है, जिसमें स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन शामिल हों। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप पिकनिक पर ले जा सकते हैं और इन्हें बनाना भी आसान है।

#1 पनीर टिक्का पनीर टिक्का एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए पनीर को बड़े-बड़े टुकड़ों में काटें और उसे दही, अदरक-लहसुन पेस्ट और मसालों से मेरिनेट करें। फिर इन्हें तवे पर पकाएं या ओवन में सेकें। इसे हरी चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें। यह न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि यह प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है, जो आपको ऊर्जा प्रदान करता है और पिकनिक का मजा बढ़ाता है।

#2 फल और नट्स का सलाद फल और नट्स का सलाद पिकनिक के लिए एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है। इसमें मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूज, सेब और अंगूर आदि को काटकर मिलाएं और ऊपर से अखरोट, बादाम जैसी नट्स डालें। आप इसमें थोड़ा नींबू का रस और शहद भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए। यह सलाद ताजगी देने वाला है और गर्मियों की उमस से राहत प्रदान करता है।

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#3 सब्जियों का रोल सब्जियों का रोल पिकनिक पर ले जाने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए पहले सब्जियों को उबाल लें और उन्हें रोटी पर फैलाएं। फिर ऊपर से अपनी पसंदीदा चटनी लगाएं। अब इन पर उबली हुई सब्जियां रखें और रोल बनाकर एल्युमिनियम फॉयल में लपेट दें ताकि ये आसानी से खाए जा सकें। यह रोल स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है और आपको ऊर्जा प्रदान करता है।

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#4 दही वड़ा दही वड़ा एक पारंपरिक भारतीय स्नैक है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए उड़द दाल के वड़े तैयार करें और उन्हें ठंडे पानी में भिगो दें ताकि वे नरम हो जाएं। अब इन वड़ों को गाढ़े दही में डालें और ऊपर से इमली की चटनी, भूना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक आदि डालकर सजाएं। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पाचन के लिए भी फायदेमंद है।