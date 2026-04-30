गर्मियों की रातों में बनाएं ये 5 स्वादिष्ट डिनर, आसान है रेसिपी

गर्मियों में डिनर के लिए ऐसा खाना चुनना जरूरी है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पचाने में भी आसान हो। इसके लिए हल्के और पौष्टिक व्यंजन सबसे अच्छे होते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जो गर्मियों की रातों में आपके डिनर को न केवल स्वादिष्ट बनाएंगी, बल्कि आपको तरोताजा भी रखेंगी। इन व्यंजनों को बनाना भी काफी आसान है और ये सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं।

#1 सब्जियों का रायता सब्जियों का रायता एक बेहतरीन विकल्प है, जो गर्मियों में आपको ठंडक देगा। इसे बनाने के लिए दही में कटे हुई खीरा, टमाटर, गाजर और पुदीने के पत्ते मिलाएं। इसमें थोड़ा नमक, भुना जीरा पाउडर और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह रायता न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पाचन के लिए भी अच्छा है। इसे आप रोटी या परांठे के साथ खा सकते हैं और यह आपके डिनर को पौष्टिक भी बनाता है।

#2 चावल और दाल की खिचड़ी चावल और दाल की खिचड़ी एक पौष्टिक और हल्का व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए चावल और मूंग दाल को धोकर पानी में भिगो दें, फिर इन्हें कुकर में हल्दी, नमक और पानी के साथ पकाएं। जब यह पक जाए तो इसमें घी डालें और अच्छी तरह मिलाएं। यह खिचड़ी आपके पाचन को सुधारने में मदद करेगी और आपको लंबे समय तक तृप्त रखेगी।

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#3 पालक पनीर पालक पनीर एक लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे आप गर्मियों की रातों में बना सकते हैं। इसके लिए पालक को उबालकर उसका पेस्ट बना लें, फिर इसमें कटा हुआ पनीर डालें और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मसाले डालें जैसे गरम मसाला, नमक आदि मिलाकर पकाएं। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होगा, बल्कि आयरन और प्रोटीन से भरपूर भी होगा। इसे आप रोटी या नान के साथ परोस सकते हैं।

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#4 सब्जियों का तला हुआ मिश्रण सब्जियों का तला हुआ मिश्रण एक झटपट बनने वाला व्यंजन है, जिसे आप किसी भी सब्जी का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। इसके लिए गाजर, शिमला मिर्च, फूलगोभी, मटर आदि को बारीक काट लें और थोड़ा तेल गर्म करके उसमें इन सब्जियों को डालकर तेज आंच पर तलें। इसमें सोया सॉस, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह व्यंजन पौष्टिक होने के साथ-साथ पचाने में आसान भी होगा है।