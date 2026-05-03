चकोतरा का खट्टा-मीठा स्वाद गर्मी में देगा ताजगी, इससे बने ये देसी व्यंजन होते हैं लजीज

चकोतरा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट फल है। आमतौर पर लोग इसे उबालकर या स्टीम में पकाकर खाते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इससे कई अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? आइए आज हम आपको चकोतरा से बनाए जाने वाले कुछ अनोखे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये सभी व्यंजन आपको गर्मी में ठंडक देंगे और स्वाद में भी बेहतरीन होंगे।

#1 चकोतरा का पुलाव चकोतरा का पुलाव एक अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चकोतरा को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर बासमती चावल को धोकर भिगो दें। अब एक पैन में घी गर्म करें और उसमें जीरा, तेजपत्ता और दालचीनी डालें। इसके बाद प्याज और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें, फिर इसमें कटे हुए चकोतरा के टुकड़े डालें और थोड़ी देर पकने दें। इसके बाद भिगोए हुए चावल डालकर पानी मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें।

#2 चकोतरा का पराठा चकोतरा का पराठा एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप सुबह-सुबह बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले गेहूं का आटा गूंथ लें। फिर उसमें कद्दूकस किया हुआ चकोतरा, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती, नमक और मसाले मिलाकर आटे को गूंथ लें। अब छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। यह पराठा दही या अचार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और पेट के लिए भी अच्छा होता है।

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#3 चकोतरा की सब्जी चकोतरा की सब्जी एक पौष्टिक विकल्प है, जो आपकी थाली में रंग भर सकती है। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट भून लें। फिर इसमें कटे हुए चकोतरा के टुकड़े डालकर थोड़ी देर पकने दें। अब इसमें हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर डालकर मसाले भूनें। इसके बाद पानी मिलाकर ढक दें, ताकि सब्जी अच्छे से पक जाए। अंत में गरम मसाला डालकर इसे रोटी या चावल के साथ परोसें।

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#4 चकोतरा की खीर चकोतरा की खीर मीठे का अनोखा प्रकार है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले दूध उबालें, फिर उसमें कदूकस किया हुआ चकोतरा डालें और अच्छी तरह पकने दें। अब इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालकर मिलाएं। अंत में सूखे मेवे, जैसे बादाम और काजू आदि डालकर इसे ठंडा होने दें। यह खीर स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी है और बच्चों को बहुत पसंद आएगी।