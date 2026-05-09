माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके बनाएं ये 5 स्वादिष्ट चाट, आसान हैं रेसिपी

चाट एक ऐसा व्यंजन है, जिसे हर कोई पसंद करता है। अब माइक्रोवेव की मदद से चाट बनाना आसान हो गया है। इससे न केवल आपका समय बचेगा बल्कि स्वाद भी बेहतरीन रहेगा। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी चाट की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप माइक्रोवेव में आसानी से बना सकते हैं। इन चाट का मजा लेने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

#1 आलू टिक्की चाट आलू टिक्की चाट एक बहुत ही पसंदीदा चाट है, जिसे आप आसानी से माइक्रोवेव में बना सकते हैं। इसके लिए पहले आलू उबालकर उनका पेस्ट बना लें, फिर इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा बेसन मिलाकर टिक्कियां बनाएं। अब इन टिक्कियों को प्लेट में रखें और ऊपर से दही, इमली की चटनी, हरी चटनी और भूने हुए चने डालें। अंत में ऊपर से अनार के दाने और भुने चने डालकर इसे परोसें।

#2 पापड़ी चाट पापड़ी चाट एक कुरकुरी और मसालेदार चाट है, जिसे आप माइक्रोवेव में आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पापड़ियों को माइक्रोवेव में सेंक लें, फिर इन्हें एक प्लेट में रखें और ऊपर से दही, इमली की चटनी, हरी चटनी, भूने हुए चने डालें। अब इसमें भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर इसे परोसें। यह चाट बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगी।

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#3 समोसा चाट अगर आपने पहले से ही समोसे बना रखे हैं, तो उन्हें दोबारा गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का उपयोग करें। इसके बाद समोसे को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और एक प्लेट में रखें। अब इस पर दही, इमली की चटनी, हरी चटनी, भूने हुए चने डालें। अंत में ऊपर से अनार के दाने और भुने चने डालकर इसे परोसें। यह चाट आपके खाने की मेज पर चार चांद लगा देगी।

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#4 दही वड़ा चाट दही वड़ा चाट एक बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद चाट है, जिसे आप माइक्रोवेव में बना सकते हैं। इसके लिए पहले उड़द दाल को रातभर पानी में भिगोकर रख दें, फिर सुबह इसे पीसकर वड़ा बनाएं और इन्हें तेल में तल लें। अब इन वड़ों को ठंडे पानी में भिगो दें ताकि ये नरम हो जाएं। इसके बाद इन वड़ों पर दही, इमली की चटनी, हरी चटनी, भूने हुए चने डालें और इसे परोसें।