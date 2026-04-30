गर्मियों में बनाएं ये 5 आयुर्वेदिक ड्रिंक्स, जानें आसान रेसिपी

गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी की भरपूर मात्रा जरूरी होती है। इसके साथ ही आप कुछ खास आयुर्वेदिक पेय का सेवन भी कर सकते हैं, जो न सिर्फ शरीर को ठंडक पहुंचाएंगे बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होंगे। ऐसे में आइए जानते हैं 5 ऐसी पेय की रेसिपी के बारे में, जो गर्मियों में आपको तरोताजा महसूस करवाएंगे।

#1 पुदीने की लस्सी पुदीने की लस्सी बनाने के लिए पुदीने की पत्तियां, दही, और चीनी को मिलाकर मिक्सर में पीस लें। इसके बाद इस मिश्रण को गिलास में डालकर ऊपर से थोड़ी काली मिर्च छिड़कें। यह लस्सी ताजगी से भरपूर होती है और पाचन में भी मदद करती है। वहीं पुदीने की ठंडक और दही का पाचन गुण इसे खास बनाते हैं। यह गर्मियों के लिए सबसे अच्छी होती है।

#2 खजूर की छाछ छाछ में खजूर का गूदा मिलाएं और उसमें भुना जीरा पाउडर और काला नमक डालें। इसके बाद इसे बर्फ के साथ परोसें। खजूर की मिठास और छाछ की ठंडक यह पेय को खास बनाती है। यह पेट को ठंडक देने के साथ-साथ पाचन तंत्र को भी सुधारने में मदद करता है। इसके साथ ही यह तुरंत उर्जा भी प्रदान करती है।

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#3 चुकंदर का जूस चुकंदर को धोकर उसे छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर उसे पानी के साथ पीस लें। इसके बाद इस जूस को छानकर गिलास में डालें और उसमें उपर से शहद मिलाएं। फिर आखिरी में इसमें पुदीने की पत्तियों से सजाकर परोसें। चुकंदर का जूस शरीर को साफ करने में मददगार होता है और गर्मियों में ताजगी का एहसास दिलाता है।

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#4 करी पत्ते की चाय करी पत्ते की चाय बनाने के लिए सबसे पहले पानी में करी पत्तियां और चीनी डालकर उबालें। इसके बाद इसमें कप में छानकर शहद और नींबू का रस मिलाएं। फिर पुदीने की पत्तियों से सजाकर परोसें। यह चाय पाचन में सुधार करती है और शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है। इसके साथ ही यह शरीर को उर्जा भी देती है।