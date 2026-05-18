रात के खाने के लिए बनाएं सोयाबीन कोफ्ता, आसान है रेसिपी

सोयाबीन कोफ्ता एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जो आपके रात के खाने को खास बना सकता है। यह व्यंजन न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सोयाबीन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, जो शरीर को ऊर्जा देता है। इस लेख में हम आपको सोयाबीन कोफ्ता बनाने की आसान और सरल रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने परिवार को खुश कर सकते हैं और उन्हें एक नया स्वाद दे सकते हैं।

सामान सोयाबीन कोफ्ता बनाने के लिए जरूरी सामान सोयाबीन कोफ्ता बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी सामान की जरूरत होगी, जैसे कि सूखी सोयाबीन (जो रात भर पानी में भिगोई हुई हो), आलू, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, प्याज, टमाटर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। इसके अलावा आपको तेल भी चाहिए होगा, जिससे कोफ्ते तलने हैं। इन सभी सामान को एक साथ मिलाकर आप अपने कोफ्ते के मिश्रण को तैयार कर सकते हैं।

मिश्रण कोफ्ते के मिश्रण को तैयार करना सबसे पहले भीगी हुई सोयाबीन को अच्छे से पीस लें ताकि उसका पेस्ट तैयार हो जाए। फिर इस पेस्ट में उबले हुए आलू को मैश करके मिलाएं और उसमें हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। इसके बाद इस मिश्रण में गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं ताकि सभी मसाले अच्छी तरह से मिल जाएं। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर तैयार कर लें।

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रस सब्जी की ग्रेवी तैयार करना सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें बारीक कटी हुई प्याज डालकर भूनें जब तक वे सुनहरी न हो जाएं। अब इसमें बारीक कटी हुई टमाटर डालकर पकाएं जब तक वे नरम न हो जाएं। इसके बाद इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट भूनें। अब इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डालकर मसाले को भून लें। इसके बाद थोड़ा पानी डालकर ग्रेवी को गाढ़ा होने दें, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं।

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कोफ्ता कोफ्ते को ग्रेवी में डालना जब ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो उसमें तैयार किए हुए कोफ्ते डाल दें और उन्हें धीमी आंच पर पकने दें ताकि वे अच्छी तरह से ग्रेवी को सोख लें। इसे 10-15 मिनट तक पकाएं। इसके बाद गैस बंद कर दें और कोफ्ते को कुछ देर ढककर रखें ताकि वे गर्मागर्म रहे। अब आपका सोयाबीन कोफ्ता तैयार है और इसे रोटी या चावल के साथ परोसें।