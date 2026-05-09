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बिना दूध की चाशनी के बनाएं रसमलाई, जानिए इसे तैयार करने की रेसिपी
बिना दूध वाली रसमलाई रेसिपी जरूर बनाएं

बिना दूध की चाशनी के बनाएं रसमलाई, जानिए इसे तैयार करने की रेसिपी

लेखन अंशिका शुक्ला
May 09, 2026
06:14 pm
क्या है खबर?

रसमलाई गुल्ला एक ऐसी मिठाई है, जिसे सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। यह मिठाई बंगाली मिठाइयों में बहुत पसंद की जाती है। आमतौर पर इसे बनाने के लिए दूध की चाशनी का उपयोग किया जाता है, लेकिन आज हम आपको बिना दूध की चाशनी के रसमलाई गुल्ला बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं। इस रेसिपी में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बिना दूध की चाशनी के भी इस मिठाई का आनंद ले सकते हैं।

सामग्री

रसमलाई गुल्ला बनाने के लिए जरूरी सामान

रसमलाई गुल्ला बनाने के लिए कुछ जरूरी सामग्री की आवश्यकता होगी। इसकी तैयारी के लिए 2 कप मावा, 1 कप चीनी और 1 कप पानी लें। स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए 1 चम्मच इलायची पाउडर और थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं। सजावट के लिए बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता रखें। अगर चाहें, तो बेहतर स्वाद के लिए थोड़ा सा केसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, रसगुल्लों को मुलायम बनाने के लिए नींबू का रस भी डालें।

मावा

मावा बनाना

मावा बनाने के लिए सबसे पहले दूध को धीमी आंच पर पकाएं जब तक वह गाढ़ा न हो जाए। इसे लगातार चलाते रहें ताकि नीचे से जले नहीं। जब दूध पूरी तरह गाढ़ा हो जाए तो उसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद उसे मिक्सी में पीस लें ताकि वह बारीक पेस्ट बन जाए। इस पेस्ट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि वह सेट हो जाए और अच्छी तरह से गूंथा जा सके।

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गुल्ला

गुल्ला बनाना

गुल्ला बनाने के लिए पहले तैयार मावा को हाथों से मसलकर नरम कर लें। फिर उसमें थोड़ा-थोड़ा चीनी मिलाकर अच्छे से गूंथ लें। गूंथने के बाद छोटी-छोटी लोइयां बना लें। इन लोइयों को गोलाकार आकार देकर अपने हाथों से दबाकर छोटी-छोटी गोलियां बना लें। इन गेंदों को एक प्लेट में रखें और सभी गेंदों को इसी तरह तैयार कर लें। इस प्रकार आपका गुल्ला तैयार हो जाएगा, जिसे आप आगे की प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

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चाशनी

चाशनी बनाना

चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में चीनी और पानी को मिलाकर उबालें जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल न जाए। अब इसमें इलायची पाउडर और गुलाब जल डालें और कुछ मिनट तक पकाएं। जब मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें। आपकी चाशनी तैयार हो गई है, जिसे आप ठंडा करके आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मिठाई को बनाने के बाद आपको इसका स्वाद बेहद पसंद आएगा।

अंतिम चरण

मिठाई को पूरा करना

अब तैयार गुल्लों को ठंडी चाशनी में डालकर 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि वे अच्छी तरह से चाशनी को सोख सकें। इसके बाद ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता डालकर सजाएं। इसके बाद आपका बिना दूध की चाशनी वाला रसमलाई गुल्ला तैयार है, जिसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ आनंद ले सकते हैं। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है, क्योंकि इसमें कोई अप्राकृतिक सामग्री नहीं होती।

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