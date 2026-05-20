घर पर ओवन के बिना बनाएं गार्लिक ब्रेड, आसान है रेसिपी

अक्सर लोग बाहर से गार्लिक ब्रेड मंगवाकर खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप इसे घर पर बनाते हैं, तो इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ सकता है। खासतौर से बच्चों को यह डिश बहुत पसंद आती है। इसके लिए आपको किसी महंगी मशीन या ओवन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लेख में हम आपको बिना ओवन के गार्लिक ब्रेड बनाने का तरीका बताएंगे, जिससे आप अपने परिवार को खुश कर सकते हैं।

सामग्री गार्लिक ब्रेड के लिए जरूरी चीजें गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले तीन कप मैदा, एक चम्मच चीनी, एक चम्मच नमक, एक चम्मच सूखा खमीर, दो बड़े चम्मच मक्खन, एक चम्मच अजवाइन, तीन-चार लहसुन की कलियां (कुचली हुई) लें। इसके साथ ही थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक कप पानी, थोड़ा कद्दूकस किया हुआ पनीर (वैकल्पिक), थोड़ी मात्रा में मोजरेला चीज़ ले लें। ये सभी चीजें मिलकर गार्लिक ब्रेड को स्वादिष्ट बनाती हैं।

आटा गार्लिक ब्रेड का आटा गूंथने का तरीका सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, चीनी, नमक, सूखा खमीर, अजवाइन और थोड़ा गर्म पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को अच्छे से गूंथ लें। अगर आटा चिपचिपा लगे तो थोड़ा मैदा डालें। इसके बाद आटे को एक तेल लगे बर्तन में रखें और उस पर थोड़ा तेल लगाकर उसे ढक दें। 2 से 3 घंटे तक आटे को ऐसे ही छोड़ दें ताकि वह फूलकर तैयार हो जाए।

Advertisement

मक्खन लहसुन का मक्खन बनाएं लहसुन के मक्खन के लिए एक पैन में थोड़ा मक्खन गर्म करें और उसमें कुचले हुए लहसुन डालें। इसे मध्यम आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि लहसुन हल्का भूरा न हो जाए। अब इसमें थोड़ा नमक और हरा धनिया डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को कुछ देर ठंडा होने दें, ताकि यह ठंडा हो जाए और मक्खन गाढ़ा हो जाए। यह मिश्रण आपकी गार्लिक ब्रेड के लिए तैयार हो जाएगा।

Advertisement

ब्रेड गार्लिक ब्रेड को तैयार करने का तरीका फूले हुए आटे को दो भागों में बांट लें और बेलन से बेल लें। इसके बाद एक बेलन पर थोड़ा-सा लहसुन वाला मक्खन लगाएं, फिर दूसरी तरफ पर भी लगाएं। इसी तरह बाकी के आटे की भी ब्रेड बना लें। अब एक बड़ी कढ़ाई को गर्म करें और उसमें तैयार ब्रेड को दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेंके। आपकी गार्लिक ब्रेड तैयार है, इसे गर्मागर्म परोसें।