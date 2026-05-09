एक मिनट में बनाकर खाएं स्वादिष्ट लड्डू, जानिए आसान रेसिपी
क्या है खबर?
लड्डू भारतीय मिठाइयों में एक लोकप्रिय नाम है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लड्डू को माइक्रोवेव में सिर्फ एक मिनट में तैयार किया जा सकता है? हां, यह सच है! माइक्रोवेव में लड्डू बनाना न केवल आसान है, बल्कि यह समय भी बचाता है। आइए जानते हैं कि कैसे आप माइक्रोवेव में आसानी से लड्डू बना सकते हैं।
#1
सामग्रियां इकट्ठा करें
माइक्रोवेव लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसमें मुख्य रूप से बेसन, चीनी, घी, सूखे मेवे (बादाम, पिस्ता), इलायची पाउडर और दूध शामिल हैं। आप इन चीजों को अपने स्वादानुसार बदल सकते हैं, जैसे कि चीनी की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं या सूखे मेवों का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पसंदीदा फ्लेवर जैसे कि केसर या कोको पाउडर भी मिला सकते हैं।
#2
बेसन भूनें
सबसे पहले एक माइक्रोवेव सेफ बर्तन में घी डालकर उसे गर्म करें, फिर उसमें बेसन डालें और माइक्रोवेव को हाई पावर पर रखें। अब बेसन को 1-2 मिनट तक भूनें, जब तक कि उसका रंग हल्का सुनहरा न हो जाए। ध्यान रखें कि बेसन को लगातार हिलाते रहें ताकि वह जल न जाए। भूनते समय बेसन में एक अच्छी खुशबू आने लगेगी जो आपके घर को महका देगी और आपके लड्डू को एक बेहतरीन स्वाद देगा।
#3
चीनी और दूध मिलाएं
जब बेसन अच्छे से भून जाए तो उसमें चीनी मिलाएं और फिर धीरे-धीरे दूध डालते हुए मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं। इस चरण में आपको ध्यान रखना होगा कि मिश्रण गाढ़ा हो जाए और कोई गांठ न रहे। अगर मिश्रण बहुत गाढ़ा लग रहा हो तो थोड़ा और दूध डाल सकते हैं, ताकि यह सही गाढ़ापन में आ सके। इससे लड्डू का बेस तैयार हो जाएगा, जो आगे के चरणों के लिए तैयार रहेगा।
#4
सूखे मेवे और इलायची पाउडर डालें
अब इस मिश्रण में बारीक कटे हुए सूखे मेवे और इलायची पाउडर डालें। इलायची पाउडर से लड्डू में एक खास खुशबू आएगी जो इसे और भी स्वादिष्ट बना देगी। सूखे मेवे डालने से लड्डू को कुरकुरा टेक्सचर मिलेगा, जो खाने में मजा बढ़ाएगा। इस चरण पर आपको मिश्रण को अच्छी तरह मिलाना होगा ताकि सभी चीजें अच्छे से मिल जाएं। इसके बाद मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें ताकि लड्डू आकार देने में आसानी हो।
#5
लड्डू बनाकर सर्व करें
जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो हाथों पर थोड़ा घी लगाकर छोटे-छोटे गोले बना लें। आपके माइक्रोवेव लड्डू तैयार हैं! इन्हें आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं या फिर रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। ये लड्डू स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी होते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स शामिल होते हैं। तो अगली बार जब आपको जल्दी कुछ मीठा बनाने का मन हो तो इस आसान रेसिपी को जरूर आजमाएं।