माइक्रोवेव में बनाएं स्वादिष्ट बेसन चिल्ला, जानिए इसकी आसान रेसिपी

अगर आप घर पर कुछ सेहतमंद और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो माइक्रोवेव बेसन चिल्ला एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। यह न केवल जल्दी बनता है, बल्कि इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। इस रेसिपी में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कुछ ही मिनटों में अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट बेसन चिल्ला बना सकते हैं। इस रेसिपी को अपनाकर आप अपने घरवालों को खुश कर सकते हैं।

सामग्रियां जरूरी सामग्री माइक्रोवेव बेसन चिल्ला बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी, जो आपके रसोईघर में आसानी से मिल जाएंगी। सामग्री: एक कप बेसन, आधा कप पानी, एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, नमक (स्वाद के अनुसार), एक प्याज (बारीक कटा हुआ), एक टमाटर (बारीक कटा हुआ), हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), धनिया पत्ती (बारीक कटी हुई), और तेल (तलने के लिए)।

स्टेप-1 घोल तैयार करें सबसे पहले एक बड़े कटोरे में बेसन डालें और उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते हुए घोल तैयार करें। घोल इतना गाढ़ा होना चाहिए कि वह चम्मच से उठाया जा सके, लेकिन इतना पतला भी न हो कि वह आसानी से फैल सके। अब इस घोल में बेकिंग पाउडर, नमक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालकर अच्छे से मिला लें। इस तरह हमारा बेसन चिल्ला बनाने का घोल तैयार हो जाएगा।

Advertisement

स्टेप-2 माइक्रोवेव ट्रे को तैयार करें अब माइक्रोवेव ट्रे को हल्का सा तेल लगाकर चिकना कर लें ताकि चिल्ला चिपके नहीं। इसके बाद तैयार बेसन चिल्ले के घोल को माइक्रोवेव ट्रे में डालें और उसे अच्छे से फैलाएं ताकि वह बराबर पके। आप चाहें तो इस घोल में अपनी पसंदीदा सब्जियां भी मिला सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर या मटर आदि। इससे चिल्लों का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

Advertisement

स्टेप-3 चिल्लों को पकाएं अब माइक्रोवेव को पहले से गर्म करें और उसमें तैयार बेसन चिल्ला वाली ट्रे रख दें। इसे लगभग 5-7 मिनट तक पकाएं या जब तक कि ऊपर से हल्का सुनहरा न हो जाए। बीच-बीच में देख लें ताकि चिल्ला जल न जाए। माइक्रोवेव में पकाने से चिल्ला बहुत ही कम तेल में तैयार होगा और इसका स्वाद भी बेहतरीन होगा। इस तरह आपके माइक्रोवेव बेसन चिल्ला तैयार हो जाएंगे।