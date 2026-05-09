एयर फ्रायर में बनाकर खाएं क्रिस्पी स्प्रिंग रोल, जानिए रेसिपी

स्प्रिंग रोल एक पसंदीदा नाश्ता है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को भाता है। आमतौर पर इसे गहरे तेल में तला जाता है, जिससे यह बहुत ज्यादा तेलीय हो जाता है। लेकिन एयर फ्रायर के उपयोग से आप इसे सेहतमंद तरीके से बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको एयर फ्रायर स्प्रिंग रोल बनाने की पूरी रेसिपी बताएंगे, जिससे आप कम तेल में भी इसे कुरकुरा बना सकते हैं।

स्टेप-1 सबसे पहले बनाए भरावन स्प्रिंग रोल की भरावन बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें, फिर उसमें बारीक कटे हुए प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और हरी मटर डालकर भूनें। इसके बाद इसमें नमक, काली मिर्च और सोया सॉस मिलाएं। आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं। इस मिश्रण को कुछ मिनट तक पकाने के बाद गैस बंद कर दें ताकि सारी सब्जियां अच्छी तरह से पक जाएं।

स्टेप-2 रोल्स को तैयार करें अब रोल्स बनाने की बारी है। इसके लिए सबसे पहले मैदा या रोटी के पतले-पतले टुकड़े लें और उन्हें गोल आकार में काट लें। फिर इन गोल टुकड़ों पर थोड़ा-सा तेल लगाकर उन्हें हल्का-सा सेंक लें, ताकि वे नरम हो जाएं। इसके बाद इन तैयार रोटियों पर भरावन फैलाकर उन्हें रोल की तरह लपेटें। आप चाहें तो इन रोल्स को ठंडा करके भी रख सकते हैं, जिससे ये आसानी से लपक जाएंगे।

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स्टेप-3 रोल्स को तले बिना करें तैयार अब बारी आती है रोल्स को तले बिना कुरकुरा बनाने की। इसके लिए एयर फ्रायर को पहले से गर्म करें और उसमें थोड़ा-सा तेल लगाकर रखें ताकि रोल्स अच्छे से पकें। इसके बाद एयर फ्रायर में रोल्स को रखें और उन्हें 8-10 मिनट तक पकाएं। बीच-बीच में उन्हें पलटते रहें ताकि वे हर तरफ से समान रूप से पकें। इस तरह आपके बिना तेल वाले कुरकुरे स्प्रिंग रोल तैयार हो जाएंगे।

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