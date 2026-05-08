एयर फ्रायर में बनाकर खाएं ये पिज्जा, आसान हैं रेसिपी

पिज्जा एक ऐसा व्यंजन है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद है। अगर आप अपने परिवार को कुछ नया और स्वादिष्ट परोसना चाहते हैं, तो एयर फ्रायर में पिज्जा बनाना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। एयर फ्रायर से बनाया गया पिज्जा कम तेल में तैयार होता है, जिससे यह सेहत के लिए थोड़ा बेहतर होता है। आइए आज हम आपको एयर फ्रायर में बनाकर खाए जाने वाले पिज्जा की रेसिपी बताते हैं।

#1 सब्जियों वाला एयर फ्रायर पिज्जा सबसे पहले पिज्जा डो को गोल आकार में बेल लें और इसे हल्के से जैतून के तेल से चिकना कर दें। अब डो पर टमाटर सॉस लगाएं और ऊपर पर अपनी पसंदीदा सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, प्याज, मशरूम और जैतून डालें। इसके बाद चीज को कद्दूकस करके डालें, फिर थोड़े सूखे ओरेगैनो और लाल मिर्च के टुकड़े छिड़कें। अब एयर फ्रायर को पहले से गर्म करें और पिज्जा को 8-10 मिनट के लिए उसमें पकने दें।

#2 मैश आलू एयर फ्रायर पिज्जा सबसे पहले आलू को उबालकर छील लें और उन्हें अच्छे से मैश कर लें। अब मैश आलू में नमक, काली मिर्च और मक्खन मिलाएं। इसके बाद पिज्जा डो को बेलकर उसे जैतून के तेल से चिकना कर दें। फिर इस डो पर मैश आलू का मिश्रण लगाएं और ऊपर से चीज़, अपनी पसंदीदा सब्जियां और मसाले छिड़कें। अब एयर फ्रायर को पहले से गर्म करें और पिज्जा को 8-10 मिनट तक पकाएं।

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#3 पनीर टिक्का एयर फ्रायर पिज्जा सबसे पहले पनीर टिक्का मसाला तैयार करें। इसके लिए पनीर को टिक्का मसाले में भिगोकर रखें। अब पिज्जा डो को बेलकर उसे जैतून के तेल से चिकना कर दें। फिर इस डो पर टमाटर सॉस लगाएं और ऊपर पर भिगोया हुआ पनीर टिक्का लगाएं। इसके बाद चीज़, शिमला मिर्च और धनिया पत्ती छिड़कें। अब एयर फ्रायर को पहले से गर्म करें और पिज्जा को 8-10 मिनट तक पकाएं।

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