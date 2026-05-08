गर्मियों के दौरान बनाकर खाएं ये 5 तरह के फ्रूट्स पॉप्स, आसान है रेसिपी

गर्मियों में ठंडा-ठंडा कूल कूल खाने का मजा ही कुछ अलग है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे फलों के पॉप्स की रेसिपी बताएंगे, जो घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं और आपके परिवार को पसंद आएंगे। इन फलों के पॉप्स को बनाने के लिए आपको किसी खास सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाएंगे।

#1 आम पॉप्स आम पॉप्स बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए आमों का गूदा निकाल लें। फिर इसे मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से पीस लें। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीनी या शहद मिला सकते हैं। अब इस मिश्रण को बर्फ के सांचे में डालें और फ्रीज़र में जमने के लिए रख दें। कुछ घंटों बाद जब यह पूरी तरह से जम जाए तो इसे निकालकर ठंडा-ठंडा परोसें। यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा।

#2 तरबूज पॉप्स तरबूज पॉप्स बनाने के लिए सबसे पहले तरबूज को काटकर उसका गूदा निकाल लें, फिर इसे मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से पीस लें। इस मिश्रण को बर्फ के सांचे में डालकर फ्रीज़र में जमने के लिए रख दें। कुछ घंटों बाद जब यह पूरी तरह से जम जाए तो इसे निकालकर ठंडा-ठंडा परोसें। तरबूज में प्राकृतिक रूप से मिठास होती है, इसलिए इसमें अतिरिक्त चीनी की आवश्यकता नहीं होती और यह सेहत के लिए भी अच्छा होता है।

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#3 अनार के दाने वाले पॉप्स अनार के दाने वाले पॉप्स के लिए पहले अनार के दानों को निकालकर एक बर्तन में रख लें। अब पानी या नारियल पानी में थोड़ा शहद मिलाकर इसे अच्छे से मिला लें। इस मिश्रण में अनार के दाने डालें और फिर इसे बर्फ के सांचे में डालकर फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। जब ये पूरी तरह से जम जाएं तो इन्हें निकालकर ठंडा-ठंडा परोसें। यह पॉप्स न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं।

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#4 अंगूर वाले पॉप्स अंगूर वाले पॉप्स बनाने के लिए सबसे पहले छोटे-छोटे हरे या काले अंगूर लें और उन्हें धोकर साफ कर लें। अब इन्हें मिक्सर में डालकर थोड़ा सा पानी मिलाते हुए पीस लें। फिर इस मिश्रण को बर्फ के सांचे में डालकर फ्रीज़र में जमने के लिए रख दें। कुछ घंटों बाद जब ये पूरी तरह से जम जाए तो इन्हें निकालकर ठंडा-ठंडा परोसें। यह पॉप्स बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और उनमें ऊर्जा भी भर देंगे।