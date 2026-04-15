नाशपाती से बनाकर खाएं ये 5 जादुई मिठाई, आसान हैं रेसिपी

नाशपाती एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसमें कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। आइए आज हम आपको नाशपाती से बनने वाली कुछ मिठाइयों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है और ये आपके मीठे के शौक को पूरा करने के साथ-साथ सेहत के लिए भी लाभकारी हैं।

#1 नाशपाती का हलवा नाशपाती का हलवा एक बेहतरीन मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले नाशपाती को कद्दूकस करें, फिर इसे घी में भूनें और उसमें दूध डालकर पकने दें। जब दूध सूख जाए तो इसमें चीनी, इलायची पाउडर और काजू डालकर मिलाएं। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद फाइबर और विटामिन्स आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं।

#2 नाशपाती की खीर खीर तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी नाशपाती की खीर चखी है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को दूध में पकाएं, फिर इसमें कद्दूकस की हुई नाशपाती डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर पकाएं। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं।

Advertisement

#3 नाशपाती की बर्फी बर्फी सभी को पसंद होती है। अगर आप बर्फी को एक नया ट्विस्ट देना चाहते हैं तो नाशपाती की बर्फी बनाएं। इसके लिए सबसे पहले खोया को भूनें, फिर उसमें कद्दूकस की हुई नाशपाती डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालकर मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को थाली में फैलाकर ठंडा होने दें, फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।

Advertisement

#4 नाशपाती की मिठाई यह मिठाई खासतौर पर त्योहारों पर बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को घी में भूनें, फिर उसमें कद्दूकस की हुई नाशपाती डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को थाली में फैलाकर ठंडा होने दें, फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। यह मिठाई खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और आपके मेहमानों को भी पसंद आएगी।