सोयाबीन और सब्जियों से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट डिशेज, जानें रेसिपी

सोयाबीन के टुकड़े प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत हैं और इन्हें अलग-अलग तरह के व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप रोजाना एक ही तरह की सब्जी बनाते-बनाते थक गए हैं, तो सोयाबीन के टुकड़ों का इस्तेमाल करके कुछ नया आजमाएं। आइए आज हम आपको सोयाबीन के टुकड़ों और सब्जियों से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर 5 से 10 मिनट में तैयार किया जा सकता है।

#1 सोयाबीन के टुकड़ों की टिक्की सबसे पहले सोयाबीन के टुकड़ों को गर्म पानी में भिगो दें। इसके बाद इन्हें मिक्सी में पीस लें। अब एक कटोरे में पिसे हुए सोयाबीन के साथ उबले आलू, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, नमक और मसाले मिलाएं। इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंके। इसे गर्मागर्म हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें। यह नाश्ते या दोपहर के भोजन के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

#2 सोयाबीन के टुकड़ों का पुलाव सबसे पहले बासमती चावल को धोकर भिगो दें, फिर एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, तेजपत्ता, लौंग डालें और प्याज भूनें। इसके बाद कटे हुए टमाटर डालकर मसाले मिलाएं जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आदि। अब भीगे हुए सोयाबीन के टुकड़ों को पानी से निकालकर पैन में डालें और थोड़ी देर पकने दें। इसके बाद चावल डालें और पानी मिलाकर पकने दें। यह पुलाव स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी है।

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#3 सोयाबीन के टुकड़ों की सब्जी सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब कटे हुए प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें, फिर टमाटर की प्यूरी डालें और मसाले मिलाएं जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला आदि। इसके बाद भीगे हुए सोयाबीन के टुकड़ों को पानी से निकालकर कढ़ाई में डालें और धीमी आंच पर पकने दें ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं। इसे रोटी या चावल के साथ गर्मागर्म परोसें।

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#4 सोया चाप करी सबसे पहले सोया चाप स्टिक्स को उबाल लें ताकि वे नरम हो जाएं। अब इन्हें ग्राइंडर में पीसकर पेस्ट बना लें। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। फिर कटे हुए प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें, फिर टमाटर की प्यूरी डालें और मसाले मिलाएं जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला आदि। अब सोया पेस्ट डालकर अच्छे से मिला लें और करी को पकने दें।