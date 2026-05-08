गर्मियों में बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान है रेसिपी

गर्मियों में हरी सब्जियां बाजार में आसानी से मिल जाती हैं और इनमें कई जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। ऐसे में आप हरी सब्जियों से कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो गर्मियों में नहीं बल्कि सालभर खाने में अच्छे लगते हैं। इन व्यंजनों को बनाना काफी आसान है और ये आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे।

#1 पालक का परांठा सबसे पहले पालक को अच्छे से धोकर बारीक काट लें, फिर एक कटोरे में गेहूं का आटा, पालक, हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटी हरी धनिया और थोड़ा-सा तेल डालकर मिलाएं। अब इस मिश्रण में पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें। इसके बाद आटे की लोई बनाकर परांठा बेलें और इसे तवे पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें। इसका स्वाद दही या अचार के साथ बेहतरीन लगेगा।

#2 भिंडी का रायता इसके लिए पहले भिंडी को धोकर बारीक काट लें, फिर इसे 2 से 3 मिनट के लिए कढ़ाई में तलें। इसके बाद एक कटोरे में दही, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हरी मिर्च और बारीक कटी हरी धनिया मिलाएं। अब इसमें तली हुई भिंडी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस रायते को ठंडा होने दें, फिर परोसें। इसका स्वाद खाने में बहुत अच्छा है और यह आपके खाने का मजा दोगुना कर देगा।

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#3 पुदीने की चटनी पुदीने की चटनी एक ऐसी चटनी है, जो हर प्रकार के खाने के साथ अच्छी लगती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में पुदीने की पत्तियां, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक और नींबू का रस डालकर अच्छे से पीस लें। अगर आपको यह चटनी ज्यादा तीखी लगती है, तो आप इसमें थोड़ा दही भी मिला सकते हैं। इस चटनी को आप परांठे या चावल के साथ खा सकते हैं।

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#4 लौकी का हलवा सबसे पहले लौकी को छीलकर कदूकस कर लें, फिर एक कढ़ाई में देसी घी गर्म करें और उसमें कदूकस की हुई लौकी डालकर इसे अच्छे से भूनें जब तक कि वह नरम न हो जाए। अब इसमें दूध डालें और उसे गाढ़ा होने दें। इसके बाद इसमें चीनी, इलायची पाउडर और काजू-बादाम मिलाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तब इसे उतार लें। आपका स्वादिष्ट लौकी का हलवा तैयार है।