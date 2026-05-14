एयर फ्रायर में बनाकर खाएं खट्टा अचार मसाला मखाने, आसान है रेसिपी

खट्टा अचार मसाला मखाने एक बेहतरीन नाश्ता है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है और यह किसी भी समय खाया जा सकता है। इस लेख में हम आपको एयर फ्रायर में खट्टा अचार मसाला मखाने बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं। इस नाश्ते का अनोखा स्वाद और कुरकुरापन आपको बार-बार इसका सेवन करने पर मजबूर कर देगा।

सामग्री आवश्यक सामग्री इस व्यंजन को बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले 200 ग्राम मखाने, 1 चम्मच सरसों का तेल, नमक (स्वादानुसार), आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग और आधा चम्मच जीरा पाउडर चाहिए। आप चाहें तो इन मसालों को अपने स्वादानुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप नींबू का रस भी मिला सकते हैं।

स्टेप-1 मखानों को भूनें सबसे पहले एयर फ्रायर को 180 डिग्री सेल्सियस पर गरम करें। अब एयर फ्रायर में मखानों को डालकर 5-7 मिनट तक भूनें। इस दौरान आप उन्हें बीच-बीच में हिलाते रहें ताकि वे बराबर से भून जाएं। भूनते समय ध्यान रखें कि मखाने जलने न पाए क्योंकि जलने से उनका स्वाद बिगड़ सकता है। भूनने के बाद मखानों को एक प्लेट में निकाल लें ताकि वे ठंडे हो सकें।

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स्टेप-2 मसाले तैयार करें अब एक छोटे कटोरे में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, हींग और जीरा पाउडर मिलाकर मसाला तैयार करें। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इस मसाले को अच्छे से मिलाएं ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह से मिल जाएं। मसाले को मिलाते समय ध्यान रखें कि कोई भी सामग्री बचे हुए न हो।

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स्टेप-3 मखानों को मसाले से मिलाएं जब मखाने ठंडे हो जाएं तो उन्हें एक बड़े कटोरे में डालें और ऊपर तैयार मसाला छिड़कें। अब इन मखानों को अच्छे से मिलाएं ताकि सभी मखानों पर मसाला अच्छे से लग जाए। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ें, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। नींबू का रस डालने से मखानों में खट्टापन आएगा, जो इन्हें और भी स्वादिष्ट बनाएगा। अब इन भुने हुए मखानों को एयर फ्रायर में दोबारा 5 मिनट तक पकाएं।