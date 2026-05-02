गर्मियों में बनाकर पिएं ये 5 शुगर फ्री पेय, आसान हैं रेसिपी

गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए लोग तरह-तरह के पेय का सेवन करते हैं, लेकिन इनमें से कई पेय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से युक्त होते हैं। ऐसे पेय बनाने के लिए चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहत को प्रभावित कर सकती है। आइए आज हम आपको गर्मियों के दौरान पीए जाने वाले 5 शुगर फ्री पेय की रेसिपी बताते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए फायदेमंद भी हैं।

#1 पुदीने की लस्सी सबसे पहले एक मिक्सर में पुदीने की पत्तियां, दही, पानी और थोड़ा-सा काला नमक डालकर अच्छे से फेंटें, फिर इस मिश्रण को एक गिलास में डालें और इसके ऊपर बारीक कटी पुदीने की पत्तियां और बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। आप चाहें तो इसमें स्वादानुसार भुना जीरा पाउडर भी मिला सकते हैं। इस पेय का स्वाद और ताजगी आपको गर्मियों में राहत दे सकती है।

#2 आम का पना सबसे पहले कच्चे आम को छिलकर उसके गूदे को टुकड़ों में काट लें, फिर इन टुकड़ों को पानी में उबालें। अब इन टुकड़ों को ठंडा करके मिक्सर में पीसें और मिश्रण को एक गिलास में आधा भरें। इसके बाद गिलास में ठंडा पानी भरकर आम के पने को परोसें। आप इस पेय को और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें भुना जीरा पाउडर, काला नमक और मिश्री भी मिला सकते हैं। यह पेय गर्मियों में ठंडक का अहसास दिला सकता है।

Advertisement

#3 नारियल पानी नारियल पानी न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि यह शरीर को तरोताजा रखने में भी मदद कर सकता है। यह पेट को ठंडक देने के साथ-साथ प्यास को तुरंत बुझाने में भी मदद करता है। इस पेय में प्राकृतिक मिठास होती है, जो इसे एक सेहतमंद पेय बनाता है। नारियल पानी का सेवन गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने का एक अच्छा तरीका हो सकता है।

Advertisement

#4 छाछ छाछ एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जिसे दही और मसालों से बनाया जाता है। यह गर्मियों के दौरान पीने के लिए एक आदर्श पेय है, क्योंकि यह पेट को ठंडक देने के साथ-साथ प्यास को तुरंत बुझाने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह पेय पाचन को सुधारने और शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद कर सकता है। छाछ का नियमित सेवन सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है।