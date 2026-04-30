गर्मियों के दौरान बनाकर पिएं आम से बनी ये 5 स्मूदी, आसान है रेसिपी

आम को फलों का राजा कहा जाता है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। आम की तासीर गर्म होती है, इसलिए यह गर्मियों में आने वाले पसीने और थकान को दूर करने में मदद कर सकता है। आम से स्मूदी बनाना बहुत आसान है और इसमें कुछ ही मिनट लगते हैं। आइए आज हम आपको 5 आम स्मूदी की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप गर्मियों के दौरान बनाकर पी सकते हैं।

#1 आम और पुदीने की स्मूदी सामग्री: एक कप आम के टुकड़े, एक कप दही, एक चौथाई कप पानी, थोड़ा-सा पुदीने का पत्ता और स्वादानुसार शहद। रेसिपी: सबसे पहले आम के टुकड़ों को मिक्सी में डालकर पीस लें, फिर इसमें दही, पानी और शहद मिलाकर दोबारा पीसें। अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर ऊपर से पुदीने के पत्ते सजाएं। इसे ठंडा-ठंडा परोसें। इस तरह की स्मूदी गर्मियों में ताजगी देने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है।

#2 आम और नारियल पानी की स्मूदी सामग्री: एक कप आम के टुकड़े, एक कप नारियल पानी, एक चम्मच नींबू का रस और स्वादानुसार शहद। रेसिपी: सबसे पहले आम के टुकड़ों को मिक्सी में डालकर पीस लें, फिर इसमें नारियल पानी और नींबू का रस मिलाकर दोबारा पीसें। अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर ऊपर से शहद मिलाएं। इसे ठंडा-ठंडा परोसें। यह स्मूदी न केवल ताजगी देती है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी प्रदान करती है।

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#3 आम और बादाम दूध की स्मूदी सामग्री: एक कप आम के टुकड़े, एक कप बादाम दूध, एक चम्मच शहद और थोड़ा-सा इलायची का पाउडर। रेसिपी: सबसे पहले आम के टुकड़ों को मिक्सी में डालकर पीस लें, फिर इसमें बादाम दूध और शहद मिलाकर दोबारा पीसें। अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर ऊपर से इलायची का पाउडर छिड़कें। इसे ठंडा-ठंडा परोसें। यह स्मूदी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी प्रदान करती है।

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#4 आम और नारंगी की स्मूदी सामग्री: एक कप आम के टुकड़े, एक कप संतरे का रस, एक चम्मच शहद और थोड़ा-सा संतरे का छिलका कद्दूकस किया हुआ। रेसिपी: सबसे पहले आम के टुकड़ों को मिक्सी में डालकर पीस लें, फिर इसमें संतरे का रस और शहद मिलाकर दोबारा पीसें। अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर ऊपर से संतरे का छिलका छिड़कें। इसे ठंडा-ठंडा परोसें। यह स्मूदी न केवल ताजगी देती है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी प्रदान करती है।