गर्मियों के दौरान बनाकर पिएं ये 5 फल पंच, आसान हैं रेसिपी

गर्मियों में ठंडा-ठंडा फल पंच पीने का आनंद कुछ और ही होता है। यह न केवल आपको तरोताजा करता है, बल्कि आपके शरीर को ठंडा रखने में भी मदद करता है। फल पंच बनाना आसान होता है और इनमें ताजे फलों का उपयोग किया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको 5 तरह के फल पंच की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।

#1 आम और पुदीने का फल पंच सबसे पहले एक बड़े गिलास में आम का रस डालें, फिर इसमें नींबू का रस और थोड़ा-सा चीनी का घोल मिलाएं। अब इसमें बर्फ के टुकड़े डालें और ऊपर से सोडा पानी डालें। अंत में ताजे पुदीने की पत्तियां सजाएं। इसे परोसते समय आप चाहें तो इसमें कटे हुए आम के टुकड़े भी डाल सकते हैं। यह फल पंच गर्मियों के लिए एक शानदार विकल्प है और इसे बनाना भी बहुत आसान है।

#2 तरबूज और नींबू का फल पंच सबसे पहले एक बड़े गिलास में तरबूज का रस डालें, फिर इसमें नींबू का रस और थोड़ा-सा शहद मिलाएं। अब इसमें बर्फ के टुकड़े डालें और ऊपर से सोडा पानी डालें। अंत में ताजे नींबू के टुकड़े सजाएं। यह फल पंच न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो आपकी त्वचा और शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसे पीना भी बहुत मजेदार है।

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#3 अनार और नारियल पानी का फल पंच सबसे पहले एक बड़े गिलास में अनार का रस डालें, फिर इसमें नारियल पानी और थोड़ा-सा चीनी का घोल मिलाएं। अब इसमें बर्फ के टुकड़े डालें और ऊपर से सोडा पानी डालें। अंत में ताजे अनार के दाने सजाएं। यह फल पंच न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो आपकी त्वचा और शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसे पीना भी बहुत मजेदार है।

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#4 खीरा और पुदीने का फल पंच सबसे पहले एक बड़े गिलास में खीरे का रस डालें, फिर इसमें नींबू का रस और थोड़ा-सा शहद मिलाएं। अब इसमें बर्फ के टुकड़े डालें और ऊपर से सोडा पानी डालें। अंत में ताजे खीरे के टुकड़े सजाएं। यह फल पंच न केवल ताजगी भरा है, बल्कि इसमें विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो आपकी त्वचा और शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसे पीना भी बहुत मजेदार है।