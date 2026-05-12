बिना तेल के बनाएं स्वादिष्ट खीरे का सैंडविच, जानें आसान तरीका

सैंडविच एक ऐसा व्यंजन है, जिसे आप सुबह के नाश्ते से लेकर शाम की चाय के साथ आसानी से खा सकते हैं। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी होता है। आज हम आपको बिना तेल के खीरे के सैंडविच की रेसिपी बताएंगे। यह सैंडविच न केवल आपके पेट को भर देगा बल्कि आपकी सेहत को भी बेहतर बनाएगा। चलिए फिर बिना तेल के खीरे के सैंडविच की रेसिपी जानते हैं।

सामग्रियां खीरे का सैंडविच बनाने के लिए जरूरी चीजें खीरे का सैंडविच काफी लजीज होता है। अगर इसकी रेसिपी की बात करें, तो इसे बनाने के लिए दो ब्रेड के टुकड़े, एक बड़ा चम्मच पनीर या दही, नमक (स्वादानुसार), काली मिर्च का पाउडर (स्वादानुसार), आधा चम्मच जीरा, थोड़ा-सा हरा धनिया, बारीक कटा हुआ प्याज. बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ खीरा, चाट मसाला (स्वादानुसार) और थोड़ा-सा नींबू का रस लें।

तरीका खीरे का सैंडविच बनाने का तरीका सबसे पहले एक कटोरे में पनीर या दही डालकर अच्छे से मिला लें। इसमें नमक, काली मिर्च, जीरा, हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और खीरा डालकर अच्छे से मिलाएं। अब ब्रेड के टुकड़ों पर इस मिश्रण को फैलाकर दूसरी स्लाइस रख दें। इसके बाद सैंडविच को ग्रिल या टोस्टर में सुनहरा होने तक सेंके। आपके बिना तेल वाला खीरे का सैंडविच तैयार है। इसे गर्मागर्म परोसें और इसका आनंद लें।

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सेहतमंद सेहत के लिए फायदेमंद है खीरे का सैंडविच खीरे का सैंडविच न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि यह सेहत के लिए भी अच्छा है। इसमें मौजूद पनीर या दही प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, जो आपकी ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही खीरा ठंडक देने वाले गुणों से भरपूर होता है, जो शरीर को ठंडक प्रदान करता है। इस सैंडविच में उपयोग की गई सभी चीजें ताजगी भरी और पौष्टिक हैं, जिससे यह आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प बनता है।

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