सुबह के नाश्ते के लिए बनाएं क्रीमी स्मूदी, जानिए आसान रेसिपी

सुबह के समय पौष्टिक नाश्ता करना बहुत जरूरी है। इससे न केवल ऊर्जा मिलती है, बल्कि पूरे दिन की शुरुआत भी अच्छी होती है। अगर आप रोजाना एक ही तरह का नाश्ता करते हैं, तो उसमें बोरियत हो सकती है। ऐसे में क्यों न कुछ नया आजमाया जाए? आइए आज हम आपको क्रीमी स्मूदी बाउल की रेसिपी बताते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है और इसे बनाना भी आसान है।

#1 केले और पालक की स्मूदी केले और पालक की स्मूदी बाउल बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में पके हुए केले, ताजे पालक के पत्ते, दही और थोड़ा दूध डालकर अच्छे से पीस लें। जब मिश्रण क्रीमी हो जाए तो इसे एक कटोरे में डालें और ऊपर से चिया बीज, कटे हुए बादाम और थोड़े-से ताजे फल डालें। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं।

#2 आम और नारियल पानी की स्मूदी गर्मियों में आम का मजा लेना कौन नहीं चाहता? आम और नारियल पानी की स्मूदी बाउल बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए आम को छीलकर उसके टुकड़े कर लें, फिर उसे मिक्सर में नारियल पानी के साथ डालें और अच्छे से पीस लें। जब मिश्रण क्रीमी हो जाए तो इसे एक कटोरे में डालें और ऊपर से कटे हुए ताजे नारियल के टुकड़े और सूखे मेवे डालें।

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#3 स्ट्रॉबेरी और दही की स्मूदी बाउल स्ट्रॉबेरी और दही की स्मूदी बाउल बनाने के लिए सबसे पहले ताजे स्ट्रॉबेरी को धोकर उसका पेस्ट बना लें, फिर इसमें गाढ़ा दही मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक कटोरे में डालें और ऊपर से कटे हुए बादाम, सूखे खजूर और थोड़े-से ताजे फल डालें। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें पोषक तत्व भी होते हैं। इसे बनाना भी आसान है।

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#4 पपीता और नारियल पानी की स्मूदी पपीता और नारियल पानी की स्मूदी बाउल बनाने के लिए सबसे पहले पपीते को छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर उसे मिक्सर में नारियल पानी के साथ डालकर अच्छे से पीस लें। जब मिश्रण क्रीमी हो जाए तो इसे एक कटोरे में डालें और ऊपर से कटे हुए बादाम, सूखे खजूर और थोड़े-से ताजे फल डालें। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा भी होती है।