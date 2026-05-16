झटपट बनाया जा सकता है महाराष्ट्रियन स्टाइल ठेचा पुलाव, जानिए इसकी आसान रेसिपी

पुलाव तो हम सभी के घरों में बनता है, जिसकी रेसिपी लगभग एक जैसी ही होती है। हालांकि, महाराष्ट्र में एक खास तरह का पुलाव बनाया जाता है, जिसमें ठेचा की खासियत होती है। यह एक मसालेदार और स्वादिष्ट व्यंजन है, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर सकता है। ठेचा पुलाव बेहद तीखा और मसालेदार होता है और इसे खाते ही मन तृप्त हो जाता है। आइए आज इसे बनाने की आसान रेसिपी जान लेते हैं।

#1 सबसे पहले बनाएं ठेचा ठेचा पुलाव की शुरुआत ठेचा बनाने से होती है, जो हरी मिर्च, लहसुन और धनिया के पत्तों से बनता है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले हरी मिर्च और लहसुन की कलियों को पीस लें, फिर इस मिश्रण को थोड़े-से तेल में भूनें। अब इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां और मूंगफली डालें और इसे अच्छे से मिलाएं। यह मिश्रण पुलाव को एक खास स्वाद देगा, जो इसे अन्य पुलावों से अलग बनाएगा।

#2 चावल को करें तैयार ठेचा तैयार करने के बाद बारी आती है चावल की, जिन्हें पहले अच्छे से धोकर भिगो दें। इसके बाद इन्हें प्रेशर कुकर में पानी के साथ पकाएं। ध्यान रखें कि चावल पूरी तरह से पक जाएं, लेकिन चिपकें नहीं। इसके लिए आप थोड़े-से तेल का उपयोग कर सकते हैं, जिससे चावल एक-दूसरे से अलग रहें। यह स्टेप पुलाव को एक बेहतरीन बनावट देगा, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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#3 मसालों का करें इस्तेमाल ठेचा पुलाव का असली मजा उसके मसालों में छिपा होता है। इसके लिए आप जीरा, राई, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा और राई डालें। जब ये तड़क जाएं तो उसमें हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। इन मसालों को अच्छे से भूनें, ताकि उनका स्वाद पूरी तरह से निकल आए।

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#4 सभी सामग्रियों को मिलाएं अब तैयार ठेचा और चावल को मसालों वाले मिश्रण में डालें और अच्छे से मिलाएं, ताकि सारे चावल मसालों से अच्छी तरह लिपट जाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर कुछ मिनट पकाएं, ताकि सारे फ्लेवर अच्छे से मिल जाएं। अगर आपको पुलाव थोड़ा नम चाहिए तो इसमें थोड़ा-सा पानी भी मिला सकते हैं। यह पुलाव न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें हरी मिर्च और धनिया की पत्तियां शामिल होती हैं।