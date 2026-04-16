डाइटिंग में भी खाएं स्वादिष्ट खाना, ये कम कैलोरी वाले भारतीय व्यंजन हैं कमाल

भारतीय भोजन का स्वाद और विविधता दुनिया भर में मशहूर है। हालांकि, कई भारतीय व्यंजनों में तेल, घी और मसालों का अधिक उपयोग होता है, जिससे उनका कैलोरी स्तर बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप वजन कम करने के लिए कम कैलोरी वाले भारतीय व्यंजनों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो यहां कुछ ऐसे व्यंजनों की सूची दी गई है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हैं।

#1 पोहा पोहा चपटी चावल से बनाया जाने वाला एक लोकप्रिय नाश्ता है। इसमें कम कैलोरी होती है और यह फाइबर का अच्छा स्रोत भी है। इसे बनाने के लिए चपटी चावलों को हल्का भूनकर उसमें मूंगफली, प्याज, हरी मिर्च और नींबू का रस मिलाया जाता है। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाने में भी बहुत कम समय लगता है। एक कप पोहे में लगभग 250 कैलोरी होती है।

#2 उपमा उपमा एक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे सूजी से बनाया जाता है। इसमें सब्जियों और मसालों का मिश्रण होता है, जो इसे स्वादिष्ट बनाता है। इसे बनाने के लिए सूजी को भूनकर उसमें तेल में जीरा, सरसों, करी पत्ता, मूंगफली और बारीक कटी सब्जियां मिलाई जाती हैं। यह नाश्ता पौष्टिक और हल्का होता है, जिससे यह वजन कम करने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। एक कप उपमा में लगभग 200 कैलोरी होती है।

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#3 दाल चावल दाल चावल एक पौष्टिक और संतुलित भोजन है, जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों होते हैं। इसे बनाने के लिए मूंग दाल और चावल को उबालकर घी में जीरा, हींग, हरी मिर्च और करी पत्ता का तड़का लगाया जाता है। यह व्यंजन न केवल भरपूर ऊर्जा देता है, बल्कि इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। एक कप दाल चावल में लगभग 300 कैलोरी होती है।

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#4 खिचड़ी खिचड़ी एक पारंपरिक भारतीय व्यंजन है, जिसे मूंग दाल और चावल मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हल्दी, अदरक, हरी मिर्च आदि मसाले होते हैं, जो इसे स्वादिष्ट बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सभी सामग्रियों को मिलाकर प्रेशर कुकर में पकाया जाता है। खिचड़ी हल्का और पौष्टिक होता है, जिससे यह वजन कम करने वालों के लिए अच्छा विकल्प है। एक कप खिचड़ी में लगभग 200 कैलोरी होती है।