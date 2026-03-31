हर लड़की को पता होने चाहिए लिपस्टिक से जुड़े हैक्स, बन जाएगी मेकअप रूटीन का हिस्सा

लिपस्टिक हर लड़की के मेकअप किट का अहम हिस्सा होती है। यह न केवल होंठों को रंग देती है, बल्कि उनके लुक को भी खास बनाती है। हालांकि, लिपस्टिक का सही इस्तेमाल करना और उसे लंबे समय तक बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है। इस लेख में हम आपको लिपस्टिक से जुड़े कुछ हैक्स बताने जा रहे हैं, जो आपकी लिपस्टिक को लंबे समय तक टिकाऊ और आकर्षक बनाए रखने में मदद करेंगे।

#1 लिपस्टिक लगाने से पहले लिप बाम का करें इस्तेमाल लिपस्टिक लगाने से पहले अपने होंठों पर थोड़ा सा लिप बाम लगाएं। यह आपके होंठों को नमी देगा और लिपस्टिक को स्मूद बेस देगा। इससे लिपस्टिक की चमक बढ़ेगी और वह लंबे समय तक टिकी रहेगी। इसके अलावा लिप बाम लगाने से आपके होंठ सूखे नहीं होंगे और लिपस्टिक की रंगत भी बेहतर दिखेगी। यह एक आसान और असरदार तरीका है, जिससे आपके होंठों की खूबसूरती बढ़ सकती है।

#2 लिपलाइनर का करें उपयोग लिपलाइनर का उपयोग करके आप अपने होंठों की शेप को बेहतर बना सकते हैं। लिपलाइनर से अपने होंठों के बाहरी किनारों को हल्के हाथों से ड्रा करें, फिर इसके अंदर लिपस्टिक लगाएं। इससे आपकी लिपस्टिक कभी भी बाहर नहीं फैलेगी और आपका लुक साफ-सुथरा रहेगा। लिपलाइनर का यह तरीका आपके होंठों को एक साफ-सुथरी शेप देता है और लिपस्टिक को लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है, जिससे आपका मेकअप पूरा दिन बेदाग दिखता है।

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#3 पाउडर सेटिंग तकनीक अपनाएं अगर आप चाहती हैं कि आपकी लिपस्टिक पूरे दिन टिकी रहे तो इसे लगाने के बाद हल्के हाथों से पाउडर लगाएं। इसके लिए एक छोटे ब्रश में थोड़ा सा पाउडर लें और उसे धीरे-धीरे अपने होंठों पर लगाएं। इससे लिपस्टिक सेट हो जाएगी और फैलने का डर नहीं रहेगा। यह तरीका आपके होंठों को लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखेगा और आपको बार-बार टच-अप की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाउडर लगाने से लिपस्टिक की चमक भी बढ़ जाएगी।

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#4 दो रंगों का मेल आजमाएं अगर आप अपने लुक में थोड़ा बदलाव चाहती हैं तो दो अलग-अलग रंगों की लिपस्टिक मिलाकर लगाएं। पहले हल्का रंग लगाएं, फिर गहरा रंग बीच में लगाएं। इसके बाद हल्के हाथों से दोनों रंगों को मिलाएं ताकि कोई स्पष्ट रेखा न रहे। इससे आपके होंठों को एक नया और आकर्षक लुक मिलेगा। यह तरीका आपके लुक को खास बनाने में मदद करेगा। आप इस तकनीक को पार्टी या किसी खास मौके पर आजमा सकती हैं।