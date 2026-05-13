भारतीय युवाओं में बढ़ रही हैं जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां, जानिए कारण

भारत में जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का बढ़ता स्तर एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, खासकर युवाओं के बीच। बदलती जीवनशैली, खान-पान की आदतें और तनाव जैसे कारण इन बीमारियों के प्रमुख कारण हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे अनियमित खान-पान, शारीरिक गतिविधियों की कमी, मानसिक तनाव की अनदेखी, सोने की अनियमित आदतें और स्क्रीन टाइम का अधिक उपयोग इन बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं।

#1 अनियमित खान-पान अनियमित खान-पान भारतीय युवाओं के बीच जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का एक अहम कारण है। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड का सेवन करने से न केवल वजन बढ़ता है, बल्कि इससे शुगर, उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। सही पोषण के लिए संतुलित आहार लेना जरूरी है, जिसमें ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल हों। इसके अलावा समय पर खाना और पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है।

#2 शारीरिक गतिविधियों की कमी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अधिकतर युवा दिनभर ऑफिस या कॉलेज में बैठकर काम करते हैं और उन्हें व्यायाम करने का समय नहीं मिलता। इससे शरीर कमजोर होता है और कई बीमारियां घेर लेती हैं। नियमित रूप से थोड़ी देर टहलना, योग करना या जिम जाना जैसी गतिविधियां आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती हैं। इसके अलावा घर पर ही कुछ हल्की-फुल्की कसरत भी की जा सकती हैं।

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#3 मानसिक तनाव की अनदेखी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करने वाले युवा अक्सर इनसे निपटने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, जो कि गलत है। योग, ध्यान और सकारात्मक सोच अपनाकर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा अपने विचारों और भावनाओं को साझा करना भी मददगार हो सकता है, जिससे आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे।

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