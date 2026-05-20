घर पर आसानी से बनाया जा सकता है लेबनानी हम्मस, जानिए रेसिपी

हम्मस एक स्वादिष्ट और पौष्टिक डिप है, जो मुख्य रूप से चने से बनाया जाता है। यह मध्य पूर्वी खाने में बहुत लोकप्रिय है और इसे कई तरह के खाने के साथ परोसा जाता है। क्या आप जानते हैं कि घर पर भी आसानी से हम्मस बनाया जा सकता है? आइए आज हम आपको घर पर लेबनानी हम्मस बनाने का तरीका बताते हैं, जो आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगा और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है।

सामग्री जरूरी सामग्री लेबनानी हम्मस बनाने के लिए आपको कुछ आसान सामग्री की जरूरत होगी, जो शायद आपके रसोईघर में पहले से ही मौजूद होंगी। इन चीजों में उबले हुए चने, तिल का पेस्ट (ताहिनी), लहसुन, नींबू का रस, जैतून का तेल और नमक शामिल हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा जीरा पाउडर भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। इन सभी सामग्रियों को मिलाकर आप एक बेहतरीन हम्मस बना सकते हैं।

पहला कदम चनों को उबालें उबले हुए चनों को ठंडा करें और अगर उनमें से पानी बचा हुआ है, तो उसे निकाल दें। चनों को हल्का सा मसल लें ताकि उनका पेस्ट बन सके। इससे हम्मस का टेक्सचर नरम और मलाईदार बनेगा। ध्यान रखें कि चने पूरी तरह से उबले हुए होने चाहिए ताकि उनका स्वाद और बनावट सही रहे। इसके बाद आप चनों को अन्य सामग्रियों के साथ मिलाकर हम्मस तैयार कर सकते हैं।

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दूसरा कदम ताहिनी तैयार करें ताहिनी एक अहम सामग्री है, जो हम्मस को उसका खास स्वाद देती है। इसे बनाने के लिए सफेद तिल को हल्का सा भून लें और फिर इसे ठंडा करके मिक्सी में पीस लें। अगर आपको तिल का पेस्ट तैयार करने में कोई दिक्कत होती है, तो आप बाजार से तैयार ताहिनी पेस्ट भी खरीद सकते हैं, लेकिन घर का बना ताहिनी हमेशा बेहतर होता है। इससे हम्मस का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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तीसरा कदम सभी सामग्रियों को मिलाएं अब सभी सामग्रियों को मिलाने की बारी आती है। इसके लिए एक मिक्सर जार लें और उसमें उबले हुए चने, ताहिनी, लहसुन, नींबू का रस, जैतून का तेल और नमक डालकर अच्छे से पीस लें। ध्यान रखें कि मिश्रण पूरी तरह से मुलायम हो जाए ताकि आपका हम्मस चिकना और मलाईदार बने। अगर मिश्रण बहुत गाढ़ा लग रहा हो तो उसमें थोड़ा पानी डालकर फिर से पीसें। इससे आपका हम्मस तैयार हो जाएगा।