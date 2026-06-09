दादी-नानी से सीखें सुबह की ये 5 अच्छी आदतें, जीवन में आएगा सकारात्मक बदलाव

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योग और सांस की क्रियाएं

दादी-नानी रोजाना योग और सांस की क्रियाएं करती हैं, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। योग से शरीर में लचीलापन बढ़ता है और सांस की क्रियाओं से फेफड़े मजबूत होते हैं। यह दोनों ही क्रियाएं तनाव को कम करने में भी मदद करती हैं। नियमित योग और सांस की क्रियाओं से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मन शांत रहता है। इससे हमारी एकाग्रता शक्ति भी बढ़ती है और हम अधिक काम कर पाते हैं।