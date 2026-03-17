आलिया भट्ट से सीखें गर्मियों के लिए ये स्टाइलिंग टिप्स, आप भी लगेंगी उनकी तरह खूबसूरत

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट न केवल अपनी अदाकारी के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उनका फैशन सेंस भी बहुत मशहूर है। खासकर गर्मियों में उनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े आरामदायक और स्टाइलिश होते हैं। आलिया के कपड़े न केवल उन्हें ठंडक देते हैं, बल्कि उन्हें एक खास लुक भी देते हैं। आइए आलिया से कुछ ऐसे फैशन टिप्स जानते हैं, जिन्हें आप भी अपने गर्मियों के स्टाइल में शामिल कर सकते हैं।

#1 ड्रेस और को-ऑर्ड सेट पहनें गर्मी के मौसम में आलिया ज्यादातर आपको हल्के कपड़े से बनी हुई ड्रेस में दिखाई दे जाएंगी। उन्हें ऊपर से कसी और फिटिंग वाली और नीचे से ढीली-ढाली ड्रेस पसंद आती हैं। उन्हें ज्यादातर फ्रॉक या रैप अराउंड ड्रेस में देखा जाता है। पेस्टल रंगों और सुंदर प्रिंट वाली मैक्सी ड्रेस, फ्रॉक, शार्ट ड्रेस या इंडो-वेस्टर्न ड्रेस उनकी अलमारी का हिस्सा रहती हैं। इसके साथ ही वह को-ऑर्ड सेट में ठंडक और आराम महसूस करती हैं।

#2 हल्के रंग और प्रिंट अपनाएं गर्मियों में हल्के रंगों के कपड़े पहनना अच्छा होता है। आलिया अक्सर सफेद, हल्के नीले, पेस्टल गुलाबी और हरे जैसे रंगों में नजर आती हैं। ये रंग न केवल आपको ठंडक देते हैं, बल्कि आपकी त्वचा को भी निखारते हैं। इसके अलावा उन्हें गर्मी के मौसम में सुंदर प्रिंट वाले कपड़े पहनना भी पसंद आता है। उन्हें छोटे, अलग और जीवंत प्रिंट वाले कपड़े सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। उनके कपड़ों में फूलों वाले और पारंपरिक प्रिंट नजर आते हैं।

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#3 कैजुअल फिट को प्राथमिकता दें गर्मियों में ढीले-ढाले कपड़े पहनना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये आपकी त्वचा को हवा लगने देते हैं और आपको आरामदायक महसूस कराते हैं। आलिया अक्सर ढीली कुर्तियों और टी-शर्ट पहनती हैं, जो उन्हें एक खास अंदाज देते हैं। उनके स्टाइल में अक्सर ढीले-ढाले परिधान शामिल होते हैं, जैसे कि ओवरसाइज्ड शर्ट, ओवरसाइज्ड टी-शर्ट, वाइड-लेग डेनिम और आरामदायक को-ऑर्ड सेट। इसके साथ वह फैब्रिक का भी ख्याल रखती हैं।

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