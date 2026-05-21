आम थेपला बनाने का तरीका जानें, स्वादिष्ट बनेगा लंच

आम का मौसम आते ही लोग तरह-तरह से आम का सेवन करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। आम के साथ-साथ इससे बनने वाले व्यंजन भी लोगों को पसंद आते हैं और ऐसे व्यंजनों में आम का थेपला भी शामिल है। यह पारंपरिक गुजराती रोटी है, जो आम के साथ बनती है और इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। आइए आज हम आपको आम का थेपला बनाने का तरीका बताते हैं।

सामग्री आम का थेपला बनाने के लिए जरूरी सामान आम का थेपला बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप गेहूं का आटा, 1 कप कच्चा आम (कद्दूकस किया हुआ), 1 बड़ी चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर लें। इसके साथ ही 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, नमक (स्वादानुसार), 2 बड़ी चम्मच तेल, 1/4 छोटी चम्मच हींग, 2 बड़ी चम्मच बेसन, तेल (थोड़ा-सा) और पानी जरूरत के हिसाब से लें।

स्टेप-1 थेपला बनाने की शुरूआत करें सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, कद्दूकस किया हुआ कच्चा आम, अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और बेसन डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। इसके बाद आटे को 15 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि यह सेट हो सके। आम का थेपला बनाना काफी आसान है।

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स्टेप-2 थेपला बेलें अब गूंथे आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें थोड़ा-सा तेल लगाकर 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। इसके बाद एक लोई लेकर इसे थोड़ा-सा सूखे आटे में डुबोएं, फिर इसे बेलन से पतला बेल लें। इसी तरह सारे आटे से थेपले बना लें। ध्यान रखें कि थेपले ज्यादा पतले न हों क्योंकि इससे उनका स्वाद प्रभावित हो सकता है। यह प्रक्रिया काफी सरल ऐर मजेदार होती है।

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स्टेप-3 थेपलों को सेकें अब एक तवे को गर्म करें और उस पर थोड़ा-सा तेल लगाकर एक थेपला डालें। इसे दोनों तरफ सुनहरा भूरा होने तक तेल लगाकर सेकें। आप चाहें तो सारे थेपलों को एक साथ दोनों तरफ सुनहरा भूरा होने तक तल सकते हैं। अगर आप कम तेल में थेपला बनाना चाहते हैं, तो दोनों तरफ से हल्का-सा तेल लगाकर थेपलों को सेकें। ये थेपले किसी भी सब्जी के साथ स्वादिष्ट लगते हैं।