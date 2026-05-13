भारत के 5 प्रमुख तीर्थ स्थल, जहां छुट्टियों का मजा हो जाएगा दोगुना

भारत एक ऐसा देश है, जो कई त्योहारों और परंपराओं से भरा हुआ है। यहां के लोग अपनी संस्कृति और रीति-रिवाजों को बेहद प्यार करते हैं। यही कारण है कि इस देश में कई मंदिर और तीर्थ स्थल हैं, जो न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। इन मंदिरों में जाकर आप न केवल धार्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि वहां की संस्कृति और परंपराओं को भी करीब से जान सकते हैं।

#1 हरिद्वार हरिद्वारउत्तराखंड राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। हरिद्वार में हरिद्वार महाकुंभ मेला बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। यहां हरियाली और पहाड़ों का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। हरिद्वार में हर की पौड़ी, चंडी देवी मंदिर और माया देवी मंदिर जैसे कई प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

#2 वाराणसी वाराणसीउत्तर प्रदेश का एक प्राचीन शहर है, जिसे काशी भी कहा जाता है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है और इसे सबसे पुराना शहर माना जाता है। वाराणसी को आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि गंगा में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं। यहां विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट और सारनाथ जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं।

Advertisement

#3 पुरी पुरी ओडिशा का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र के लिए समर्पित है। यहां हर साल रथ यात्रा आयोजित होती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। पुरी को अपने समुद्र तटों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यहां गोपालपाट, कोणार्क सूर्य मंदिर और चिल्का झील जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल भी हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

Advertisement

#4 तिरुपति तिरुपति आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और इसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। तिरुपति आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने का अवसर मिलता है। यहां भगवान वेंकटेश्वर की पूजा-अर्चना करने के लिए हजारों लोग आते हैं। तिरुपति में श्री कांची कामाक्षी मंदिर, श्री पद्मावती देवी मंदिर और श्री नेल्लूरु चिंतला मामा मंदिर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल भी हैं।