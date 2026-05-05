गर्मियों के दौरान योग करने से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण बातें जानिए

गर्मी के कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है और इससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में योग का अभ्यास शरीर के तापमान को नियंत्रित करके ताजगी और स्फूर्ति प्रदान कर सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे योगासनों के बारे में बताते हैं, जिन्हें गर्मियों के दौरान करने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और इससे कई स्वास्थ्य लाभ भी मिल सकते हैं।

#1 सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें सूर्य नमस्कार एक ऐसा योगासन है, जिसमें 12 अलग-अलग मुद्राएं शामिल होती हैं। यह योगाभ्यास न केवल आपके शरीर को सक्रिय रखता है, बल्कि इसे ठंडा भी रखता है। सूर्यमुखी मुद्रा में उंगलियों को जोड़कर सिर के ऊपर ले जाएं और गहरी सांस लें। इसे करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और आप ताजगी महसूस करते हैं। यह अभ्यास न केवल आपके शरीर को ठंडक देता है, बल्कि मानसिक शांति भी देता है।

#2 शीतली प्राणायाम करें शीतली प्राणायाम एक ऐसा तरीका है, जो शरीर को ठंडक प्रदान करने में मदद करता है। इसे करने के लिए पहले आप किसी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, फिर अपनी जीभ को बाहर निकालकर उसको लपेट लें। अब धीरे-धीरे गहरी सांस लें जैसे आप किसी ठंडी चीज का सेवन कर रहे हों। इसके बाद मुंह बंद कर लें और अपनी सांस को धीरे-धीरे छोड़ें। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं।

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#3 अंजनेयासन करें अंजनेयासन एक ऐसा योगासन है, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और दाएं पैर को आगे की ओर बढ़ाकर घुटने से मोड़ लें। अब अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर नमस्कार की मुद्रा में आ जाएं। इस स्थिति में कुछ सेकंड तक रहें और फिर धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। इसके बाद इसी प्रक्रिया को विपरीत पैर से दोहराएं।

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#4 भुजंगासन करें भुजंगासन एक प्रभावी योगासन है, जो शरीर के तापमान को कम करने में मदद करता है। इसके लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं और अपने हाथों को कंधे के नीचे रखें। अब अपने हाथों पर दबाव डालते हुए अपने शरीर को जितना संभव हो सके ऊपर उठाने की कोशिश करें। इस स्थिति में कुछ मिनट रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। इस योगासन को नियमित रूप से करने से कई फायदे मिलते हैं।