कपड़े धोते समय न करें ये 5 गलतियां, कपड़े हो सकते हैं खराब

कपड़े धोना एक रोजमर्रा का काम लगता है, लेकिन इसमें छोटी-छोटी गलतियां हमारे कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सही तरीके से कपड़े धोने पर हम न केवल अपने कपड़ों को लंबे समय तक नया जैसा बना सकते हैं, बल्कि उन्हें पहनने में भी आरामदायक महसूस होगा। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जो कपड़े धोते समय अनजाने में हो सकती हैं और इन्हें सुधारकर आप अपने कपड़ों की उम्र बढ़ा सकते हैं।

#1 ज्यादा साबुन का उपयोग करना ज्यादा साबुन का उपयोग करना एक आम गलती है। इससे न केवल कपड़ों की चमक कम हो सकती है, बल्कि यह त्वचा के लिए भी हानिकारक हो सकता है। ज्यादा साबुन से कपड़ों पर सफेद धब्बे पड़ सकते हैं और उनकी नमी भी कम हो जाती है। इसके अलावा इससे धोने वाले पानी का भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा साबुन का सही मात्रा में ही उपयोग करें ताकि कपड़े साफ और ताजगी भरे रहें।

#2 गर्म पानी में धोना गर्म पानी में कपड़े धोना भी एक बड़ी गलती है, खासकर रंगीन और नाजुक कपड़ों के लिए। गर्म पानी से कपड़े सिकुड़ सकते हैं या उनका रंग फीका पड़ सकता है। ठंडे पानी का उपयोग करने से कपड़े लंबे समय तक नए जैसे बने रहते हैं और उनकी फिटिंग भी सही रहती है। ठंडे पानी से धोने पर कपड़ों की कोमलता बनी रहती है और वे जल्दी खराब नहीं होते। इसलिए हमेशा ठंडे पानी का ही उपयोग करें।

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#3 अलग-अलग रंगों के कपड़ों को एक साथ धोना अलग-अलग रंगों के कपड़ों को एक साथ धोना भी एक आम गलती है। इससे गहरे रंग हल्के हो जाते हैं और हल्के रंग गहरे हो जाते हैं। इसके कारण हमारे पसंदीदा कपड़े देखने में उतने अच्छे नहीं लगते, जितने कि वे पहले लगते थे। इसलिए हमेशा अपने कपड़ों को रंगों के अनुसार अलग-अलग धोएं ताकि उनके रंग बरकरार रहें और वे नए जैसे दिखें। इस तरह आप अपने कपड़ों को लंबे समय तक अच्छा रख सकते हैं।

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#4 अधिक धुलाई करना अधिक धुलाई करने से भी कपड़ों पर बुरा असर पड़ता है। ज्यादा देर तक या बार-बार धोने से कपड़ों की कोमलता कम हो जाती है और उनकी चमक भी फीकी पड़ जाती है। इसलिए हर बार धोते समय ध्यान रखें कि कितनी देर तक और कितनी बार कपड़ों को धोना चाहिए ताकि वे लंबे समय तक नए जैसे बने रहें। इस तरह आप अपने कपड़ों को सही तरीके से देखभाल कर सकते हैं।